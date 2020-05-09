移民官媽咪以身擋疫 徐國勇母親節邀神秘嘉賓同祝賀

(說明：內政部長徐國勇致詞表示，感謝內政部所有同仁，包括：移民、警政、民政、消防在防疫期間的辛苦付出，尤其是移民署在邊境管理上的努力) (說明：內政部長徐國勇致詞表示，感謝內政部所有同仁，包括：移民、警政、民政、消防在防疫期間的辛苦付出，尤其是移民署在邊境管理上的努力)

移民署今（8）日上午9時30分舉辦「母親節暨慈濟捐贈防疫物資」活動，內政部長徐國勇感念移民署同仁在疫情期間擔任第一線防疫工作，相當辛苦，尤其感謝身兼數職的移民官媽媽們，為了讓媽媽們在今年有個難忘的母親節，特別在母親節前夕邀請移民官的家人擔任神秘嘉賓驚喜現身，有笑有淚，場面令人感動。活動中還安排了6名活潑可愛的新二代與慈濟吉祥物「大愛狗」和「感恩貓」表演洗手舞及物資致贈儀式；同時贈送香皂康乃馨給現場民眾祝賀母親節快樂！

徐國勇：感謝辛苦的母親與慈濟的援助

內政部長徐國勇表示，母親節是個充滿人間溫情的節日，看到移民官和家人擁抱，互道感謝與祝福，讓他非常感動。他說：有時候，一句真誠的感謝、一個溫暖的擁抱，就能讓媽媽開心。移民官的工作相當辛苦常需要輪班，疫情期間又身處第一線，面對高傳染性武漢肺炎的恐懼，心理壓力可想而知，此時家人的支持便是克服恐懼的最大力量，感謝所有移民官的家人，辛苦了。

徐部長說，疫情開始後，也辛苦內政部很多單位努力配合，從邊境管制的國境大隊，阻絕疫情從境外移入，到移民署、警政署、戶政司、民政司等。特別是民政司多數公務員都是女性，為了民眾居家檢疫要一一致電給村里長確認，常常工作到半夜兩三點，返家時顧及安全，必須家人來接送，隔天卻又一早來上班。今日臺灣能有優秀的防疫成果，除了指揮中心和政府單位的努力，少不了全民共同防疫的決心。這裡也特別感謝慈濟，從疫情一開始物資就源源不斷進來，補足了政府很多不足的物資補給，尤其像邊境大隊需要用到的很多防護裝備，慈濟加緊生產許多研發的環保再製品，幫了很大的忙，讓瘟疫遠離臺灣。

媽媽移民官：身在防疫第一線，感謝家人包容

移民署國境事務大隊移民官莊佳燕說，對於今天的安排她非常感動，他說，這次疫情來的又猛又快，站在防疫第一線說不害怕是騙人的，尤其家中又有2個幼子，深怕自己染疫傳染給家人，所以他每天回家第1件事就是先將自己梳洗乾淨後再用漂白水擦拭家中的每個角落。小朋友還會叮嚀媽媽疫情很嚴重，上班要注意防疫，今天又來給媽媽加油打氣，覺得很感動，感謝家人這段時間以來的包容。佳燕回想自疫情發生至今，她印象最深刻的是遇到一位長居日本的國人，入境當天送東西給朋友之後隨即打算透過自動查驗通關系統出境，經告知他必須完成14天居家檢疫才可以出境，但仍不死心的走到人工查驗櫃檯想闖關出境，佳燕立刻通知櫃檯同仁成功欄阻出境，完成居家檢疫。

徐部長強調，要特別感謝慈濟，自疫情爆發後，多次捐贈物資給移民署，這次更捐贈了醫療級手套、鏡架型及泡棉型防護面罩、噴罐酒精及隔離衣等給基層人員使用，一起為防護一線移民官的健康而努力。

慈濟：祝福臺灣快快走出疫情

慈濟基金會副執行長劉銘達表示，慈濟持續不斷提供物資，協助防疫第一線同仁守護臺灣，希望在防疫陣線上能盡一點社會責任，我們不只是物質上的支援，更希望透過捐贈活動，與第一線人員接觸，提供心靈層次上的交流，大家團結一致、然後把愛擴散出去，祝福臺灣能往前走出疫情。

徐國勇也呼籲，臺灣目前還有4萬多名失聯移工，其中有不少人是媽媽，明天就是母親節了，在這個佳節裡一定更思念自己的小孩，移民署針對逾期停（居）留外來人口規劃了擴大自行到案專案，自4月1日起到6月30日止以「不收容、不管制、低罰鍰」的措施，鼓勵逾期外來人口(含失聯移工)主動投案，並由移民署協助儘快返回母國，相關專案資訊可撥打移民署「0800-024-881」專線或勞動部「1955」專線洽詢。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)