「臺泰AI學院」結業式 鏈結新南向展現Taiwan Can Help實力

歷盡3個月的線上直播學習，經濟部工業局「臺泰人工智慧學院」將於今(7)日以線上結業典禮方式迎來完結篇，邀約行政院唐鳳政務委員、駐泰國臺北經濟文化辦事處代表童振源、經濟部工業局呂正華局長、研華科技泰國總經理莊明超以錄影與遠端即時連線方式為典禮致意。本次結業式學員發表主題豐富，包含工業故障預測、人資管理、病毒防疫、原住民族語系教育等AI應用，評審將針對創新度、產業連結度、適性與技巧優化度進行評分，展現臺泰AI學院的學習所成。此外，為讓學員了解AI應用如何幫助世界，更邀請到讓臺灣國旗登上WHO網頁的成功大學資訊工程系蔣榮先教授，線上分享其在「國際COVID19科技防疫黑客松大賽」的成果。

因應COVID-19(武漢肺炎)疫情導致各國學校紛紛停學，在經濟部工業局「AI智慧應用新世代人才培育計畫」(簡稱AIGO)與我國駐泰國代表處、泰國數位經濟發展局共同支持下，於本(109)年3月攜手成立「臺泰人工智慧學院」(Thailand Taiwan AI College，簡稱TTAIC)，TTAIC主要由我國提供線上直播AI課程，於防疫期間培訓泰國臺商與當地企業高階經理人，協助在地臺商隨人工智慧浪潮下，帶動產業數位轉型。臺泰AI學院首次開課吸引了臺、泰兩地共728人報名，課程直播時間平均約150人同時上線上課。即便全球皆因疫情暫停面對面交流的狀況下，透過遠距教學，讓臺灣多年來的AI人才培育、產業數位轉型成果，成功走出臺灣、前進泰國，課程內容不僅由臺灣AI各領域知名講師群根據不同主題授課外，最後一堂課程更有6隊學員自行組隊，分享學習過程以及自身產業面臨數位轉型的問題點及尋求解方，這也是學員們第一次透過線上直播課程，與講師即時溝通討論並獲得解答。

AIGO更攜手研華科技建造直播平台，讓學員們能體驗到多樣化的互動課程，多元的產業課程包括醫療、農業、金融、製造、教育等領域，能讓學員認識AI應用的廣泛，學習中最為重要的實作過程，透過老師線上出題、學員線上解題的機制，讓教學不只是單向輸出，而是雙向回應，現場更有激勵師的參與，讓學習氛圍更加活潑，宛如演唱會般的創意共學。

工業局109年度AIGO計畫鏈結新南向的任務，即是由臺灣提供專業課程學習後，產出國際AI教材，協助當地學員具備基礎知識，並能協助企業尋找AI解決/導入方案，順利數位轉型。未來除泰國外，將借鏡本次「臺泰人工智慧學院」的成立以及創新教學模式推廣至其他國家。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)