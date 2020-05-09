臺東「無國界愛分享」 縣長與新住民做越南春捲

(說明：婦女中心參加女子水電工團體的學員，打破性別刻板印象，未來將投入社區，提供弱勢家庭簡易居家水電修繕服務(翻攝自臺東縣政府網站)) (說明：婦女中心參加女子水電工團體的學員，打破性別刻板印象，未來將投入社區，提供弱勢家庭簡易居家水電修繕服務(翻攝自臺東縣政府網站))

(說明：臺東縣府無國界愛分享活動，饒縣長(左二)習作越南春捲，呼籲婦女姊妹守護家庭也要愛自己(翻攝自臺東縣政府網站)) (說明：臺東縣府無國界愛分享活動，饒縣長(左二)習作越南春捲，呼籲婦女姊妹守護家庭也要愛自己(翻攝自臺東縣政府網站))

明天就是一年一度母親節，臺東縣府社會處於防疫期間的緊張氣氛下，仍不忘關心縣內婦女朋友，以及感謝身負母職角色的照顧者，今(9)日在臺東縣婦女福利服務中心辦理「無國界愛分享」活動，邀請女子水電工學員與新住民家庭同樂，一起為媽媽及家庭照顧者加油打氣，縣長饒慶鈴也特別前往向婦女姊妹們致意，並送上火鶴花，以及包越南春捲，縣長呼籲臺東婦女朋友全心守護家庭健康的同時，也要愛自己。

活動於上午10時展開，串聯臺東縣婦女福利服務中心、臺東縣新住民家庭服務中心等單位辦理，饒縣長在行政院東部聯合服務中心副執行長洪宗楷、縣府社會處長陳淑蘭及同仁陪同前往向參與女子水電工培力的學員致意，並送給大家火鶴花，希望夫妻不論爭吵或意見不一時，都能夠「和好」，有圓滿結局家庭和諧。

活動由臺東縣外籍配偶協會總幹事阮玉水於小藍屋親子廚房帶著小孩及先生示範，為新住民媽媽製作蘊含家鄉味的簡單料理(越南海鮮春捲)，也邀請饒縣長及陳處長一同參與，食譜及影像於活動後上傳於網路，擴大推廣效益。

饒慶鈴縣長表示，今天很高興來參加「無國界 愛分享」活動，許多母親一生為子女、家庭付出，久而久之就忘了原本的自己，尤其今年在新冠肺炎疫情緊張的氣氛下，母親仍是全心守護家人的健康。今天廚房忙碌的身影，不再是媽媽了，改由小孩與爸爸，共同為平日辛勞的媽媽調出思念的家鄉味。

今日在婦女中心參加女子水電工團體的學員，打破性別刻板印象，未來將投入社區，提供弱勢家庭簡易居家水電修繕服務，實在是值得肯定與鼓勵。期待生活在臺東的每一位，都能感受到臺東是個性別友善、以及文化多元的幸福城市。

除此之外，配合母親節，婦女中心在五月間辦理「釋FUN母親日」系列活動，讓身負母職角色的縣民朋友，在忙碌之餘，能夠有與自己相處的專屬時光。欲知婦女中心活動詳情，歡迎至臉書搜尋「臺東縣婦女福利服務中心」粉絲專頁或洽詢中心江督導，電話：089-336367。

訊息來源：臺東縣政府網站

(新聞轉載自新住民全球新聞網)