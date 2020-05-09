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研究：微信自我審查全球用戶傳送內容　解放軍駭客侵多國外交部科技部偷資料

By  台灣英文新聞－編輯
2020/05/09 18:08
電腦駭客（照片來源：Pixabay）

電腦駭客（照片來源：Pixabay）

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）多倫多大學安全研究小組「公民實驗室」（Citizen Lab）7日公布最新研究，發現使用非中國電話號碼註冊的帳號，也會受到微信（WeChat）的監控。

多倫多「公民實驗室」最近研究指出，擁有超過10億用戶的中國即時通訊軟體微信，正在監控非中國地區的帳戶，對於外國用戶傳送圖像及文件這些數據至中國用戶，進行審查，以防敏感內容進入中國，從而強化中國境內的政治審查機制。

主任戴伯特（Ronald Deibert）提醒國際用戶，當他們使用微信時，實際上是在幫助訓練機器人，幫忙壓迫中國國內的用戶。微信軟體在Google或蘋果上架，供國際用戶下載，卻未向國際用戶透露這種監視行為及政治審核的存在，這種缺乏透明的制度令人不安，很可能違反了服務條款。他也要求Google和蘋果應對微信進行審查。

上報引用澳洲科技網站網站《ZDNet》報導，以色列網路安全公司Check Point Software Technologies（CPST）發表報告，指中國有解放軍背景的駭客組織Naikon APT Group正利用一個名為Aria-body的木馬程式，對東南亞各國、澳洲政府機構進行隱形網路攻擊以套取資料。

報告指出，他們發現澳洲、印尼、菲律賓、越南、泰國、緬甸、汶萊出現遭Aria-body入侵開啟後門的痕跡，攻擊的目標包括當地的外交部，科技部或者國營企業。
自我審查
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