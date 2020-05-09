超暖！小賈斯汀、亞莉安娜齊推慈善防疫單曲　短短一天破千萬人次搶看

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)美國流行樂壇天王天后小賈斯汀(Justin Bieber)和亞莉安娜(Ariana Grande)再度攜手合作，推出暖心慈善單曲Stuck With U，才短短一天已破1500萬觀看人次，呼籲大家一起待在家共抗武漢肺炎。

全球疫情的延燒， 世界各地紛紛發起慈善募款活動來幫助許多受到疫情影響的朋友， 僅管許多西洋樂壇的歌手們都還在自己家鄉進行居家隔離， 但他們也紛紛開始試圖貢獻一己之力， 例如在網路上舉辦線上演唱會， 甚至是創作新曲鼓勵全球粉絲或籌措款項。

流行樂壇天王天后的小賈斯汀(Justin Bieber)和亞莉安娜(Ariana Grande)上周也在各自的社群平台驚喜宣布將合作推出防疫新 曲〈Stuck With U〉，美國告示牌甚至將此形容為「流行樂壇王子與公主的合作」， 唱片公司決定將這首歌的收益全數捐出， 用來幫助受到疫情影響的孩童做為獎學金及教育基金。



單曲封面(圖/音樂公司)

〈Stuck With U〉於8日中午12點全球同步推出，音樂錄影帶也同時上線， 短時間內就吸引太多樂迷湧入， 一度讓網路平台塞車並且無法正常顯示瀏覽人數，至今(9)日已破1,500萬觀看人次。歌曲一開始Ariana輕聲表示此為錄著好玩的，帶給大家輕鬆的感覺，接著重複唱著「把家門鎖上，把鑰匙也丟了吧！」

音樂錄影帶內容主要是目前在隔離期間的兩人各自在家演唱， 搭配上許多粉絲居家隔離的畫面，包括有甜蜜的情侶互動， 還有許多可愛毛小孩現身，甚至還見到許多名人上線如超模Kend all Jenner、Kylie Jenner姊妹、NBA球星Stephen Curry夫妻檔、饒舌歌手Chance the Rapper、Lil Dicky等人，加上這首歌溫暖輕快的旋律， 一開播就擠爆數位平台！

去年才剛在Coachella音樂祭舞台驚喜合體的這兩位天王巨 星，對於這次的再度合作亞莉安娜曾表示：「 我們希望這首歌能鼓舞到所有人，讓大家感到開心， 我們在錄製的時候也感到相當愉快。」

小賈斯汀也在社群平台表示，隨著畢業季的到來， 這首歌希望送給無法外出參加畢業舞會的粉絲， 同時也鼓勵粉絲們能在家穿上畢業舞會的服裝， 與所愛的人一起跳舞錄製影片分享；這首慈善單曲〈Stuck With U〉目前已在全台各大數位平台上線。



〈Stuck With U〉(影片/Youtube)