港警嘉獎名單外流 反送中開槍鎮壓者在列

綜合港媒報導，一份香港警隊內部人事通告近日流出，共18名參與「鎮暴」的警察獲嘉獎，包括在反送中衝突首名對天開槍的警長。人權團體批評，港警暴力鎮壓嚴重侵犯人權，不值得任何嘉許。

據香港明報報導，香港網上近日流傳一份警隊內部於5月6日發出的人事通告，顯示18名警務人員獲「指揮官嘉獎」，當中9人曾參與去年8月25日荃灣「鎮壓暴動」，包括新界南衝鋒隊一名梁姓警署警長。

通告稱，當晚數輛警車被「暴徒」包圍及以削尖棍棒攻擊，梁警「為了拯救生命開了一槍」，事件中警員受不同程度傷害。除該名警署警長，另有兩名警長、一名高級警員和5名警員獲嘉許。

報導提到，據了解，這份通告真確，獲嘉許人員被指揮官提名，再由新界南總區指揮官頒發。

香港警方回覆稱，自去年6月起各區持續發生連串與反修例有關的大型暴力事件。有部分參與行動的警務人員執行職務其間受傷，「表現英勇，他們無畏無懼及盡忠職守的精神，值得嘉許」。

對照過去的新聞資料，去年8月25日晚間，一批黑衣人在荃灣二陂坊破壞店舖，隨後一輛警車到場，被黑衣人攻擊車身，另逾百人由二陂坊附近走出包圍下車的警員，雙方爆發衝突。

其間6名警員一度持槍指向人群，其中一人對天開一槍。之後，一名穿背心短褲和拖鞋的中年男子衝到一名持槍警員面前下跪，要求不要開槍，被警員一腳踢開。

對於嘉獎名單，香港人權團體「民權觀察」成員王浩賢受訪時表示，警方處理反送中示威手法備受爭議，嚴重侵犯人權，引發更大社會衝突，「不值得任何嘉許」。

他強調，現在應全面深入檢討過去的行動，包括有無遵守武力指引、是否符合人權標準等，否則會強化外界認為「警察違規、非法使用武力卻獲嘉許」這種「有罪不罰」的印象。

親北京的港媒文匯報今天則宣稱，這份嘉獎名單流出後，有人在網上揚言暗殺獲獎者。