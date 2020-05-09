台灣職棒歡呼聲外媒稱羨 巨幅國旗登國際版面

台灣防疫成功，職棒率先開放觀眾，受國際關注。球棒敲出安打的清脆聲響、看台上觀眾的歡呼聲令人稱羨之外，國軍在外野展開巨型國旗登上媒體版面。

彭博台灣分社社長艾里斯（Samson Ellis）在推特貼出於新莊球場拍攝的短片，向世界分享這可貴的棒子擊球聲、觀眾的歡呼聲。

艾里斯說：「那是全世界棒球迷一直想念的聲音。台灣正慢慢回歸正常生活，這是第一場看台上有球迷的職棒比賽。」

FOX體育台主播哈維（Coley Harvey）分享的一則短片，鏡頭朝向看台，影片中英文主播王雲慶與偉恩（Wayne McNeil）討論著觀眾開心、放鬆又興奮的看球心情，稱這一幕能帶給其他人希望。

哈維說：「富邦悍將帶給我們多麼棒的一幕，王雲慶、偉恩說得好，謝謝CPBL（中華職棒）和台灣。這就是世界體壇努力邁進的目標。」

時代雜誌（TIME）、運動頻道ESPN、美國廣播公司（ABC）等美國主流媒體網站都使用美聯社（AP）在台灣的現場報導，介紹初步開放1000人，採取隔開座位的方式。

史丹佛大學的印太問題專家祁凱立（Kharis Templeman）在推特轉貼台中市長盧秀燕在洲際球場的照片，他指出：「在台灣，棒球賽真正在觀眾面前開打了。防疫措施獲得了跨黨派的稱讚。」

香港的英文報紙「南華早報」（South China Morning Post）網站使用路透社提供的影片，介紹台灣棒球賽的現場情況，國軍在外野展開的巨幅國旗登上版面。

防疫成功、職棒照常比賽，打響了台灣名號，不過中華職棒被誤認成中國職棒的例子持續出現。

推特擁有11萬粉絲的「洛杉磯時報」專欄作家馬卡齊（Arash Markazi）轉貼影片說：「運動比賽恢復的時候，先是無觀眾的關門比賽，下一步就是限制人數、請球迷保持距離。大概是什麼樣子呢？中國職棒聯盟的比賽可以當做參考，開放1000人進場。」

球員時代曾與台灣好手王建民同隊、道奇電視球評海斯頓（Jerry Hairston）也搞錯，留言回應馬卡齊的時候說：「比起美式足球、美國職籃大量身體接觸，棒球更容易保持社交距離。韓國職棒與中國棒球為我們提供了示範。」

中華職棒本季開打以來，使用推特帳號對外宣傳，頻繁轉貼比賽短片與資訊，介紹欄說明CPBL在台灣，5日貼文公告英文網站正在籌備中，獲得數十名海外球迷留言感謝。