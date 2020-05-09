「國家文化記憶庫」保存台灣特有文化DNA　7月起豐富線上資源開放共享

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)文化部打造線上「國家文化記憶庫」至今收藏台灣文化素材及故事已破252萬件，預計7月開放試營運，10月正式上線。

「有些故事要有人說，要被記得。」

為促進民眾參與在地知識與記憶的保存，並加速推動文化資料的開放利用，文化部結合前瞻基礎建設數位建設計畫推動「國家文化記憶庫及數位加值應用計畫」，建立系統性和主題性的「盤、收、存、取、用」機制，累積和推廣豐富的原生文化素材，逐步發展「台灣文化DNA」，同時打造「國家文化記憶庫」入口網站，作為文化素材與故事匯聚之「文化銀行」，讓台灣文化的多元記憶能夠開放共享。

文化部長鄭麗君表示，文化部自106年9月起推動「國家文化記憶庫及數位加值應用計畫」，建構「國家文化記憶庫」網站，預計今年七月針對資料提供者、學者專家開始試營運，經回饋調整後將於10月17日台灣文化日正式上線。未來希望引動更多民眾由下而上自主參與國家文化記憶的建構，發揮社造參與及社群協作精神，傳承文化生命力。

「國家文化記憶庫及數位加值應用計畫」自106年9月起執行，由公私部門協力，從建立資料收存規範、優化整合既有資料、地方政府共筆協力、引動民間參與、跨部會專案合作、部屬博物館協力推動、加值應用推廣、法律授權諮詢、系統整合建置等面向推動，目前已完成系統建置，迄今並收存252萬2,909筆資料。

其中，在公部門參與的部分，結合了跨部會、地方政府、學研機構、博物館等各級機關，例如：文化部的部屬博物館推動了台灣行卷計畫，透過詮釋、轉譯、地理座標定位，強化各館典藏品與土地連結，推出「台灣民俗八節」及「寶島長春圖」，呈現藝術家眼中的台灣節慶，以主題圖層整理台灣文學運動、遺址舊社、踏查者足跡。

此外，也包含衛福部的中醫藥研究所著手蒐錄台灣傳統用藥的文化記憶，透過台灣多元的醫療行為，像是青草藥的使用、結合占卜問神等宗教形式，以及傳統手抄本、銅人簿作為紀錄形式的文獻，呈現早年在現代醫學體系相對缺乏的時空背景下許多常民的共同記憶。

民間參與部分，也廣納各界參與，呈現出台灣多元文化的樣態。例如：桃園「眷村胖卡」巡迴地方蒐集眷村記憶；微笑唸歌團透過唸歌藝人及藥商、電台資料之蒐集，展現台灣早期庶民記憶；童年漫畫公司完成了葉宏甲所創作、風靡五六年級之「諸葛四郎」文獻手稿之數位保存；梭夢創意有限公司則以「追尋天橋上的時光-中華商場與台北庶民生活記憶計畫」透過中華商場主題收存了屬於台北的文化記憶與故事。

文化部鄭麗君表示，未來透過「國家文化記憶庫」入口網站，不論是在地文化發展、藝術創作，抑或文化產業的加值應用，皆能便利取材，讓更多台灣在地元素及文化記憶在當代社會不斷再生，豐富在地文化內涵、各種創作及文化產業發展，也讓台灣的故事更易於被訴說、被看見。

文化部亦將提出國家文化記憶庫前瞻2.0規劃，擴大文化主題的徵集，開發文化素材之轉譯加值，逐步建立文化知識圖譜，彰顯台灣文化獨特性，進而推動台灣文化與世界文化接軌。