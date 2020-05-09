〈時評〉公司基層低薪董監事天文數字薪 不合理酬勞要改革！

長久以來台灣勞工薪資偏低難解，但是上市櫃公司董監事酬勞卻常常不合理偏高，亂象叢生，董監事不需要每天上班，卻有酬勞比員工年所得高達200倍之情形，也有公司虧損嚴重，董監事卻照領高額酬勞，成為大肥貓，惹人睚議。

立法院最近修正通過證券交易法第14條條文，增訂企業編製年度財報時，須揭露公司薪資報酬政策、董監酬勞等相關資訊，然而徒法不足以自行，金管會應該更進一步限制董監事領取報酬與平均員工薪資之比例，以徹底防止董監事以權謀利，犧牲員工權益，並進而提升台灣勞工合理待遇福利。

台灣現在上市櫃公司總數已達1千7百多家，由於營運狀況大致穩定，有26家公司今年發放現金股息達100億元新台幣，全體上市櫃公司發放股息總額達1.44兆元，董監事酬勞也相當可觀。以2019年上市公司為例，以中信金(2891)平均每位董事酬勞居冠，每人達8988萬元，比2018年的7370萬元，足足成長21％，遠高於員工薪資成長率，是否合理，見仁見智。第二名是台積電每人4387萬元，第三名大立光每人3489萬元，第4名國巨每人3120萬元，第5名台新金每人3120萬元。前5名的董監酬勞都相當驚人。

上櫃公司董監酬勞第一名，由穩懋奪得，平均每人領1190萬元，第二至第五名是龍巖、環球晶、聖暉、中美晶，不過都未逾千萬元。

上市櫃公司董監事大多是由股權較多之股東或以徴求委託書方式，或是大老闆欽㸃信得過的好友產生，以穩固經營權，至於是否真有專業能力，常不在考慮範圍，也因此其領取超額報酬，所付出之專業及勞力價值，是否相符，倍受爭議，常成為證券市場側目的肥貓，例如某上市科技公司，員工平均薪資不到60萬元，全體董監酬勞卻高達1.2億元，平均每位董監事年領1千萬元，根本就是刻薄員工，圖利董監事，引起全體員工不滿，憤而透過網路揭發不合理現象。

2018年全體上市櫃公司董監事酬勞最高的是國巨，每位董監事竟然可領高達1.143億元，遠超過當年度台積電董事的4014萬元，國巨公司員工平均薪資全年卻領不到70萬元，引起輿論譁然，認為公司獲利好，應該重視員工的貢獻，不能只是重視董監事酬勞而已，而且當年度景氣佳，並非憑少數董監事可以創造出公司超額盈。同時，國巨的經營績效會超過台積電嗎？其董監事憑什麼可以領取超過台積電近3倍的報酬？2019年國巨自知理虧，自動將每位董監酬勞減為3120萬元，低於台積電、大立光，避人批評。

上市櫃公司董監酬勞另惹爭議的是公司虧損，但是董監事領取酬勞仍然亳不手軟。以2018年虧損的公司為例，2019年董監事照領高額酬勞的竟然有252家。例如大同虧損高達106億元，董監酬勞領取2321萬元，茂迪虧損67億元，董監事酬勞1072萬元，益通虧損10億元，董監酬勞1862萬元，逸達虧損5億元，董監酬勞1044萬元，聯合再生虧損4億元，董監酬勞905萬元，皇昌虧損5億元，董監酬勞652萬元，宏遠證券虧損4億元，董監酬勞743萬元，三商美邦虧損3億元，董監酬勞3120萬元，康和證券虧2億元，董監酬勞2267萬元，華豐虧2億元，董監酬勞1120萬元，東華虧2億元，董監酬勞950萬元，如興虧4億元，董監酬勞630萬元。

更離譜的是虧損到要下市的華映，董監酬勞還領295萬元，綠能下市仍發放440萬元，如此自肥，受害的債權銀行、員工、股東，當然心中淌血。

公司經營到虧損，甚至下市，董監事還有什麼資格領取酬勞金？這是金管會必須重視解決的不合理現象。企業經營有成，在照顧員工之餘，董監事領取合理酬勞當然應該，但是不合理的肥貓現象應該檢討根除，否則企業淪為 少數權貴牟利的工具，難免受到批評。

政府現在重視公司治理，如何建立權責相符的董監事責任制，防止董監事以權謀私，坐享不合理的酬勞金，並保障員工合理報酬，改善台灣低薪現象，是證券市場當務之急，希望證交法第十四條修正後，金管會要再加把勁，有效提高員工待遇福利，並根除董監事肥貓現象。

