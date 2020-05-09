俄肺炎死亡率過低？ 俄專家：歐美國家計算方式可能「多算了」

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）歐洲的防疫開始初見成效，雖然死亡人數仍在上升，不過各國政府認定危機已經初步過去，開始重啟經濟活動，然而，在歐陸的另一端，俄國的疫情狀況似乎比較少人關注，當地的獨立媒體認為，俄國官方應該隱藏了什麼沒有說。

截至昨(8)日為止，俄國官方公布的數字顯示染病者約有18.8萬人，但是死亡人數只有1723，這代表著儘管擁有全世界第五多的染病人數，在擴散速度僅次於美國的情況下，其死亡率卻只有0.9%，確實低的有些令人難以置信。

了解俄國健康部門如何運作的專家說，當疫情確定結束後，會開始重新驗證這段期間死亡的患者，一種是真的因為新冠肺炎而死的，另一種只是剛好檢驗結果為陽性，但是最後死因為其它器官衰竭造成的死亡。

事實上，儘管世界衛生組織確實發佈了一個複雜的準則，很多國家有自己計算病例的方式，以採取最寬鬆定義的比利時來說，任何在護理之家死亡的病患只要「被懷疑」體內有病毒，一律判定為因新型肺炎而死亡，這也解釋了為什麼比利時擁有全球最高的肺炎死亡率，而在美國和其他歐洲國家，只要死亡者被驗出為陽性，也全部判定為因肺炎死亡。

俄國則是完全相反，幾乎完全仰賴死後解剖確定，而且只要確定為陽性後有其他可能導致死亡的病因，像是大量的顱內出血等，最後的死因就不會視為肺炎死亡，導致官方的肺炎死亡數據很低。

對此，相關單位指出，他們相信俄國給出了最真實的數據，反而是歐美國家「多數」了，這點大概在疫情結束後就可以獲得證實。