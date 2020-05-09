美國國會兩院跨黨派致信50國　籲挺台參與WHO

美國國會消息人士今天透露，聯邦參眾兩院的外交事務委員會主席致信給超過50個國家，要求大家支持台灣參與世界衛生組織，因為為了對抗冠狀病毒疫情，需要盡可能廣泛的努力。

台灣不是聯合國成員，且由於中國反對，台灣也被聯合國轄下的世衛組織（WHO）拒於門外。

根據路透社取得的信件，美國國會議員們於信中表示，在全球努力防範2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）擴散之際，確保所有國家把全球健康及安全置於政治之上顯得更加重要。

這封於今天寄發的信中還提到，台灣的資源和專業知識是能造福全球抗疫的資產，況且台灣在2009年到2016年都受邀出席世界衛生大會（WHA）。

他們寫道：「不應容許任何一個成員國以不能精確反映聯合國政策、且不符許多聯合國成員國政策的方式，操控聯合國的物質、聲明或立場，包括中國。」

署名信件的包括眾議院外交事務委員會的民主黨籍主席恩格爾（Eliot Engel）及共和黨籍首席議員麥考爾（Michael McCaul），還有參議院外委會的共和黨籍主席里契（Jim Risch）及民主黨籍首席議員梅南德茲（Robert Menendez）。

一名消息人士表示，這封信是發送給觀點相同的國家，有大有小，但都被視為台灣的盟友或站在同一陣線，包括加拿大、泰國、日本、德國、英國、沙烏地阿拉伯及澳洲。

美國總統川普和其他美國官員近期大力在疫情蔓延議題上抨擊中國。引發2019冠狀病毒疾病的新型冠狀病毒最早在中國武漢市被發現，川普政府指控中國隱匿資訊，放任疫情惡化。

上個月，川普宣布暫停提供資金給世衛組織，因為世衛組織以中國為中心，助長中國有關疫情的假消息。世衛組織對此予以否認。

台灣在美國和一些美國盟邦支持下，企盼參與本月18日到19日的世衛大會。但中國以「一個中國」政策為由反對，指稱台灣是出於政治動機，而非公衛考量；台灣則反駁，世衛組織不讓台灣參與，會在全球對抗疫情之際造成危險的缺口。