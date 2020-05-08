中職首度開放民眾入場　陳時中開場穿「0」號球衣象徵零確診

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）中華職棒（CPBL）本賽季從今（8）日起限量開放觀眾入場，衛生福利部長陳時中因率領中央流行疫情指揮中心對抗新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）深獲民眾愛戴，因此受邀為比賽開場，他戴著口罩身穿「0」號球衣一踏入新北市立新莊棒球場時，也獲得球迷熱烈鼓掌歡呼。

武漢肺炎蔓延全球，台灣是全世界第一個職棒球季開打的國家，今日由富邦悍將隊在主場對戰統一獅的比賽，也吸引超過10家外媒前來採訪；不過對於新莊棒球場可容納超過1萬2,000人的座位席來說，球場仍顯空蕩蕩。

今日活動開始仍由國防部三軍儀隊的出場及國軍特戰官兵在場中央展開我國國旗揭開序幕，同時搭配國防部形象短片，陸軍33化學兵群也在隨後領唱國歌；比賽正式開打則由曾效力美國職棒大聯盟，現為富邦悍將隊顧問的陳金鋒開球。

陳時中帶著口罩登場時，球迷掌聲不斷，加油的喊話聲不絕於耳。他表示，「台灣的防疫是所有國民，大家的努力、大家的共識、大家的合作（達成的）。我們今天是零確診，我背後應該是一個『0』，那本土也連續26天都是零（確診），這是全體國民努力的成果。」

強調現階段台灣要進入「樂活防疫」，陳時中表示，「球賽、看球是最標準、最好的樂活防疫。防疫除了我們跟病毒的生理戰之外，也是一個心理戰，生理上要防疫，那把自己弄健康，運動是最好的生理防疫；看球是最好的心理防疫，看球後心情愉快、身心靈都滿足了，第二天好好地過日子。」

衛福部長陳時中（照片來源：中央社提供）

新北市長侯友宜稍早致詞時則表示，「非常開心在全球第一場職棒比賽在今年度有球迷進場，台灣在整個防疫工作，做的是全球最驕傲的國家，今天職棒引領全球的矚目，讓台灣被國際看見，我們要謝謝很多的第一線的防疫英雄，包括等一下要到場的陳時中部長，我們都要給他（們）掌聲鼓勵。」

富邦悍將隊總教練洪一中在賽前受訪時提及，「（職棒開打）當然很高興，這次因為疫情的關係，台灣職棒是全世界第一個開打的棒球運動，也很榮幸受到國際媒體的關注。現在還有很多國家疫情還是非常嚴重，也透過這個平台，讓全世界知道說台灣在疫情方面控制得很好、做得很好；我想全世界也可以做得到，大家一起來努力，讓世界更好。」

今日是中職自4月初開打以來，首度開放每場1,000名民眾入場，晚間登場的兩場比賽，一場在台中洲際棒球場，門票全數售完；另一場則是在新北市，門票售出八成。

儘管武漢肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，入場防疫規定仍相當嚴格，包括購票實名制；入場需量體溫並填寫健康聲明書；內野座位採梅花座，並且民眾得全程配戴口罩並禁止飲食。