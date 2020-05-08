鬼才藝術家「先知」黃華成大玩創意　攝影暗喻台灣美國關係引人遐想

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)鬼才藝術家黃華成是台灣前衛藝術先鋒，並有「先知」之稱，在過去的年代裡已大膽嘗試許多藝術類型，創作著重概念性，風格跨足裝置藝術、平面設計等，展覽「未完成」可見繪畫、書封設計及舞台裝置等，將於明（9）日起台北市立美術館的登場。

黃華成生於中國南京，14歲（1949年）時舉家遷至台北定居，隨後進入台灣師範大學藝術系就讀，60年代起創作橫跨多種領域，舉凡繪畫、文學、廣告、設計、裝置、觀念藝術、劇場、實驗電影等等皆有涉獵。

除了是《劇場》季刊核心份子，黃曾創立成員僅有一人的「大台北畫派」，所展現的創新概念與不妥協態度，讓他成為台灣戰後前衛藝術的先鋒。70年代黃華成專注書封設計，開創運用現成物拼貼、攝影手法表達書籍的意象與概念，以大膽新穎的風格為台灣書封設計開闢新方向。

「黃華成‧未完成」展名似乎已道盡一切，藝術家雖然已於1996年離世（享年61歲），但遺留下的創作於當時堪為前衛，直到現在看依舊不落俗套，其中，攝影「The Mother of Washington」可見躺著的兩雙腳，以不同的姿勢交纏著十分引人遐想，並且披著美國國旗，批判的眼光下帶有濃厚政治意味，十分具有黑色幽默。



「大台北畫派十週年：The Mother of Washington」（圖/Taiwan News_Lyla）

此外，黃華成也涉足平面設計，為多部經典文學操刀書籍封面，像是王禎和的「嫁妝一牛車」、七等生的「我愛黑眼珠」、趙知悌的「文學休走：現代文學的考察」等，封面上結合少許物件，卻精準傳遞出文學的靈魂。展場的設置也十分用心，策展團隊從百件書封設計中精選出20件並放大張貼於牆上，共分為兩排互相對照，遙望的書封都各自有關聯，像是鈔票對硬幣，螺絲對鐵釘等，這也不難看出黃華成作品都有巧妙的關聯性，值得觀者細細品味。

2017年藝術家蘇育賢曾以《石膏鑼》重新演示黃華成重要劇作《 先知》向其致敬，也在本展呈現， 引領觀眾穿越時空理解黃華成對於前衛的詮釋。值得一提的是，原片已佚失的黃華成實驗電影作品《生之美妙》，這部與劇作《先知》互為表裡地象徵60年代文藝青年精神狀態與心靈世界的實驗電影， 亦在籌展期間時重新尋獲，將於本展進行睽違半世紀的特別放映。

最後，展覽以展區「大句點」並引用黃華成的話「不做悲壯或故作悲壯」作結，該區設計呈現藝術家生前為自己設計好的葬禮場境，展出資料由其在日本的家人提供，本區不開放拍照，策展團隊盼帶給大家莊嚴肅穆感，並再次梳理他人生最後的點滴。

展覽由藝評家張世倫策劃，資深藝術家張照堂提供歷史諮詢與史料，將於明（9）日起於台北市立美術館（北美館）正式開展。



展覽重現黃華成臨終前所作「大台北畫派三十年」 發表會現場，聚焦在藝術家凝視生命盡頭的重要時刻（圖/Taiwan News_Lyla）



黃華成書籍封面設計（圖/Taiwan News_Lyla）



黃華成書籍封面設計（圖/Taiwan News_Lyla）