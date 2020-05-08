防疫宅在家3成民眾好憂鬱　紐西蘭研究：奇異果可改善負面情緒

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）奇異果富含維生素C、抗氧化物和水溶性膳食纖維等營養素，可促進腸胃道好菌生長之外，更常被列入防疫聖品外，國外研究還證實，每天攝取二顆黃金奇異果，能改善三成以上憂鬱情緒，改善負面情緒。

衛福部數據顯示，防疫期間，台灣家暴通報案件與去年同期比較增加5%。美國醫學會雜誌精神病學期刊研究也指出，在新冠病毒流行期間，35%受訪者出現心理困擾，5.14%嚴重心理困擾，出現恐慌、焦慮、抑鬱等身心疾病。

由紐西蘭奧塔哥大學（University of Otago）Tamlin Conner博士等人的研究證實，食用整顆奇異果，能夠顯著提升活力（情緒、疲勞、健康），產生身心的正面影響。

研究受測對象為128名18至35歲，體內維生素C濃度偏低的成年人，分為三組，一組每天食用兩顆黃金奇異果，一組則是服用250毫克維生素C錠劑，另一組則是服用一錠安慰劑，為期八週。

結果發現，食用黃金奇異果除了能讓維生素C濃度達到飽和狀態，實驗進行到兩周時，能顯著提升受試者的幸福感，覺得開心，對生活感興趣，情緒干擾分數顯著降低 (p=0.033)。即使沒有繼續食用奇異果，正向心理狀態仍能保持一段時間，並且可大幅減緩疲勞情況。

另一項2013年發表於「營養學雜誌期刊」的實驗也發現，每日食用兩顆黃金奇異果，為期六週，可以提升活力感31%；憂鬱指數顯著下降34%；疲勞指數下降38%。

亞東紀念醫院家庭醫學科陳志道主任說明，從研究數據來看，「天然的要比化學合成還要好」，直接攝取黃金奇異果，還能同時補充多項營養素如膳食纖維、葉酸及鉀等，這些營養素都與心理健康的變化有關，具影響神經傳導物質、改善情緒的協同作用。

陳志道醫師表示，人是群居動物，如果長時間處於隔離狀態，容易出現情緒低落、疲憊、焦慮、煩躁、失眠、注意力不集中、工作表現惡化等症狀，其中又以情緒低落、焦躁為最常見。如自覺身陷憂鬱情緒，建議多至戶外走走，曬曬陽光，透過電話與人聊天談心，還可多吃含有維生素C且營養密度高的水果。