台灣證券交易所：本週發行量加權股價指數跌幅約為0.83% 上市股票總市值達33.16兆元

根據台灣證券交易所統計，2020年5月8日發行量加權股價指數收盤為10,901.42點，較上週(2020年4月30日)的10,992.14點下跌90.72點，跌幅約為0.83%，台灣50指數收盤為8,381.57點，較上週的8,505.56點下跌123.99點，跌幅約為1.46%，寶島股價指數收盤為12,480.24點，較上週的12,547.94點下跌67.70點，跌幅約為0.54%。產業別指數方面，漲幅以生技醫療類指數上漲3.73%為最大，跌幅以汽車類指數下跌4.45%為最大，未含金融類指數下跌60.47點，跌幅約為0.65%，未含電子類指數下跌163.27點，跌幅約為1.18%，未含金融電子類指數下跌93.50點，跌幅約為0.82%。

本週集中交易市場總成交金額為9,081.10億元，全體上市股票成交金額為8,409.30億元，股票成交量週轉率為2.13%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類2,118.13億元，占全體上市股票交易金額25.19%

第二名，電子零組件類1,978.90億元，占全體上市股票交易金額23.53%

第三名，光電類835.62億元，占全體上市股票交易金額9.94%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，生技醫療類20.87%

第二名，電子零組件類9.02%

第三名，光電類4.32%

累計今年年初開盤迄今共81個交易日，集中市場總成交金額為13兆6,284.32億元，市場日平均成交金額為1,682.52億元，股票成交量週轉率為32.83%，股票日平均成交量週轉率為0.41%。

2020年5月8日全體上市公司市場總值為新台幣33兆1,602.88億元，較上週(2020年4月30日)市值33兆4,283.53億元減少2,680.65億元，減幅約為0.80﹪。