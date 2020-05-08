企業贈次氯酸水 疫起消毒護新北學童

因應各校防疫需要，民間企界持續發揮企業社會責任， 捐贈學校防疫物資。 寶豪實業有限公司陳耿豪董事長及新北市旋風球運動發展協會多位成 員，日前至教育局捐贈次氯酸水並由劉明超副局長代表受贈，今( 8)日特地將次氯酸水送到樹林國小， 並透過樹林國小將物資轉發給本市三鶯樹區受贈學校。

在新北市旋風球運動發展協會理事長蘇金英牽線下， 寶豪實業有限公司這次捐贈50大桶次氯酸水，提供給三峽、 鶯歌及樹林區共46所學校消毒使用，盼能拋磚引玉， 凝聚更多的民間力量一起守護新北校園。陳董事長表示：「 次氯酸水適合用於公共空間環境清潔，防疫是全民責任， 期盼此次捐贈能為學校防疫工作盡點心力， 與教育局步調一致對抗疫情」。

劉明超副局長表示，孩子健康成長是大家首要的目標， 衷心感謝寶豪實業有限公司透過新北市好日子愛心大平台捐贈防疫物 資次氯酸水，更感謝新北市旋風球運動發展協會的居中牽線， 匯聚愛心所串起的每一份力量，促成此次的捐贈， 協助學校共同對抗無形的病毒，確保學童身體健康。

樹林國小陳玄謀校長表示，自從校園投入防疫工作以來， 無論是市府或學校都同心協力，運用各項物資提升整體防疫成效， 以守護全體師生安全。很感謝企業捐贈次氯酸水給各校， 更是讓三鶯地區各級學校環境更加安全衛生。

教育局表示，開學至今，新北市各級學校以最嚴謹的態度， 教導學生做好勤洗手與環境消毒，保持良好衛生習慣， 落實各項防疫工作。感謝許多企業無私奉獻， 與政府公私協力共同抗疫，讓學校的防疫物資可以更加的充足！