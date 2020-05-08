移民署送母親節大禮 助弱勢新住民成為「正港臺灣人」

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）母親節前夕，移民署與臺南市新住民關懷服務協會共同至新二代小華家中訪視，將熱騰騰的定居證送到小華母親阿玉手中，並立即協助申辦臺灣身分證，讓她成為「正港臺灣人」。

阿玉來自印尼，和丈夫生下小華後，因為家中經濟不佳，擔心無法好好照顧小華，兩人只好忍痛將小華先送到印尼由親人照顧，直至學齡前才回到臺灣就學。但沉重的經濟壓力讓阿玉喘不過氣，因而積勞成疾。

小華憶起往事，眼眶泛淚的說，媽媽雖然生病了，仍堅持到處撿回收賣錢來養活全家；隔壁阿嬤說我們很可憐，但卻有一個好媽媽。

移民署在關懷初次入境的新住民時，發現阿玉的處境令人同情，立即啟動關懷服務，將個案轉介至臺南市的相關社福機構，透過臺南市新住民關懷服務協會的輔導和介紹，小華的父親已開始工作，加上家扶中心的生活補助，讓小華家庭生活條件逐漸改善。

而對於阿玉成為臺灣人的權益，移民署也積極協助與臺南市新住民關懷服務協會合作彙整辦理歸化和定居所需資料，另適時提醒辦理時間、流程等注意事項，終於在母親節的前夕，由移民署和臺南市府南戶政事務所送上最好的母親節禮物，阿玉終於順利拿到臺灣身分證，成為「正港的臺灣人」。

移民署臺南市第一服務站主任林志鴻表示，小華是孝順的孩子，懂得世界上最偉大的親情就是母愛，而媽媽與生俱來想要保護孩子的天性，更是讓人感動。新住民朋友若是遭遇特殊困境，都可以向移民署各縣市服務站尋求協助。