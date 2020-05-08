用「母」語說「愛」你 新北結合母語慶祝母親節

一年一度的母親節即將到來，在這溫馨感人的日子， 今年因肺炎疫情，多數學校取消原本的集會慶祝活動， 然而對母親的愛，並不會因為疫情而停止， 新店區青潭國小師生即以創意溫馨方式， 鼓勵學生用母語向母親或主要照顧者，大聲表達感謝之意。

新北市青潭國小本土教育師資豐富，校內同時擁有閩客原三語師資， 本年度因應母親節，校方將原本推行多年「為愛朗讀」活動， 加上閩客原三種語別，請學生親自設計文稿， 交給本土語老師潤飾後，用國語、閩語、客語、阿美族語、 泰雅語和太魯閣語共六種母語來朗讀愛的文章， 向每位辛苦的母親獻上最真誠的感謝與祝福， 學校並在網站及早自習播放，讓全校師生在慶祝母親節同時， 也能夠學習母語，感受母語之美。

另新北市教育局也特別邀請來自閩南、客家及原住民籍的孩子們， 用最熟悉的母語向母親道出感謝和「我愛你」的感人語句， 影片收錄閩、客、原三種母語，客家語收錄「四縣腔」和「大埔腔」 ，原住民族語則有阿美、布農與太魯閣族三種語別， 共計用六種語言向天下辛苦的媽媽大聲說愛， 影片將於本週日母親節當天上傳於新北市教育局官方臉書粉絲專頁- 新北學Bar(https://www.facebook. com/ntpcedugov/)，歡迎民眾前往欣賞。

教育局長張明文表示，新北市族群多元，在教育現場透過課程融入、 情境打造等方式，提供學生多元文化學習機會。 母語與母親都是家中不可失去的支柱， 本次藉由母親節鼓勵學生用母語表達愛的活動， 讓母語的學習不只是課堂上的禮尚往來，而能更貼近生活與人心， 也邀請所有新北市的孩子，在母親節這天，用母語向媽媽說聲「 我愛妳」。

新北市政府教育局表示，本市自108年起以「說唱學母語」 為政策方向，推廣母語生活化，首度辦理「本土影音說唱讚計畫」 讓學生透過說唱學母語， 本次藉由母親節拍攝學生以各類母語表述情感， 讓學生在學習情境中， 體認族群語言對鄉土文化延續及創新的重要性， 並鼓勵學生能在日常生活中應用本土語言， 也希望培養孩子熱愛本土之情懷。