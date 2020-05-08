為您守「候」 留在新北好宜居

每年5月及10月的第二個星期六為世界候鳥日，今年 世界候鳥日的主題訂為「Birds Connect Our World」，強調保護和維持生態的重要性， 以建立生態系統的完整性，對於候鳥的生存至關重要。 新北市長期致力於推廣友善田園及生態保育宣導工作， 維持優質的自然環境與生態，為四面八方遷徙來臺的候鳥營造宜居好 所在，也呼籲大家共同珍惜愛護，讓候鳥在天空翱翔成為你我日常。

臺灣本島為東亞候鳥南遷北返之必經路徑， 往往成為許多候鳥之中繼站或目的地，依全世界最大的賞鳥紀錄資料 庫e-bird平台顯示，臺灣鳥種紀錄為615種， 新北市境內即可觀察到482種，鳥類多樣性為全國之冠， 紀錄熱點前3名分別為野柳、田寮洋濕地、金山全區，在該些區域超 過半數以上常見鳥類都是長途跋涉的旅者，例如野柳有家燕、 小水鴨、黑腹燕鷗等；田寮洋濕地有灰面鵟鷹、大白鷺、蒼鷺等； 金山則有鸕鷀、黃頭鷺、灰鶺鴒等。以新北友善田園示範區-金山清 水農地為例，推廣以較不使用農藥、 殺草劑及化學肥料的友善耕作方式從事農業生產， 曾吸引西伯利亞小白鶴在當地停留長達約1年半的時間。

農業局長李玟表示，鳥類是生物圈重要物種，尤其以候鳥最受重視， 其遷徙的天性，飛越數國國界，在地球村自然流動， 也將國與國聯繫在一起，這種連通性對生態功能相當重要， 是地球生態平衡不可或缺的一部分。 新北友善田園區域計畫推動至今，其友善耕作面積從最初3.2公頃 逐年提升至227.5公頃，相較104年新北境內鳥種紀錄僅80 種，來到今年該紀錄已達301種，成長將近4倍， 顯見新北生態的環境品質持續提升，吸引多種鳥類佇足。此外， 農業局為讓民眾吃得安心、買得放心，與數家電商平台合作創立「 友善契作平台大聯盟」（https://www.lecfp. org），民眾可透過線上契作取得友善耕作的好產品， 同時能讓更多農友響應友善耕作，進而保護候鳥和其生存環境， 共同努力使新北市成為候鳥棲息首選之地，安居新北好放心。