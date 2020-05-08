中華電信HiNet健康上網 守護孩子數位學習環境

防疫期間加碼大方送

受新型冠狀病毒影響， 線上教學儼然成為各級學校不可或缺的教育型態，雖讓學習不中斷， 但也同時帶來網路成癮及接觸不當網路資訊的隱憂。中華電信「 HiNet健康上網」藉由「色情守門員」及「上網時間管理」 服務，協助過濾不當網路資訊，讓家長有效管理孩子上網時間， 成為守護孩子健康上網的第一道防線。

健康上網 養成數位學習好習慣

疫情期間家長身兼教師的角色，倚靠數位科技來滿足孩子學習、 娛樂及社交需求，隨著孩子上網時間的增加， 螢幕前的內容把關成為至關重要的任務。HiNet「色情守門員」 收集整合國內外網路情資、定期更新網站黑名單資料庫， 並持續精進線上過濾及攔阻技術，無須安裝下載就能有效攔阻色情、 暴力、自殺、賭博、武器、毒品等不良網站， 能高效且即時地阻擋兒少不宜的內容；透過「上網時間管理」， 家長則可隨時隨地使用服務網頁或手機APP設定孩子上網時段， 進而養成孩子自律學習的好習慣。

歡慶母親節 加碼大方送

即日起至5/31止，線上申辦中華電信「色情守門員」或「 上網時間管理」年繳799方案， 即可獲贈送85度C六吋蛋糕乙份，陪你一同歡慶母親節。此外 5/22前申辦，再加贈100元7-11購物金，現在立即申辦h ttps://hitc.hinet.net/hicare_ promo/