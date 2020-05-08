兼顧振興庇護工場業績並向第一線醫護致敬

國內新冠肺炎疫情趨緩，但因嚴格防疫要求， 造成經濟重創，尤其一些原本就屬弱勢的庇護工場，更是雪上加霜， 為此，新北市在地媒體天外天數位有線電視公司，特地向喜憨兒、 慈育、慈泰和愛不囉嗦等4家庇護工場各購買200盒禮盒， 總計800盒市價20萬元，捐贈給部立台北、輔大、 新北市聯醫三重院區和淡水馬偕等4家醫院， 希望為第一線醫護人員加油打氣，兼幫忙庇護工場振興業績。 天外天數位有線電視公司董事長周詳人表示，這次疫情， 國外非常嚴重，國內幸好有全體醫護人員不計辛勞全力投入， 加上國人的配合，戴口罩、勤洗手、保持社交距離， 因此疫情相對穩定，獲得舉世的稱讚， 因此特別向醫護人員表達敬意。 周詳人說，由於保持社交距離，民眾減少各種消費活動， 嚴重打擊到民生經濟，也降低對弱勢團體的關注， 使得弱勢團體的營運更加困難，因此公司基於企業的社會責任， 響應新北市好日子愛心大平台， 希望藉由購買庇護工場烘焙的餅乾禮盒，拋磚引玉， 一起來幫助弱勢社福團體，並慰勞第一線醫護人員。 社會局長張錦麗、勞工局長陳瑞嘉、 衛生局簡任技正林惠萍和市聯醫醫護代表等人均出席捐贈會。 張錦麗表示，感謝天外天等社會各界的愛心， 新北市好日子愛心大平台防疫基金目前累計捐款、物已超過8, 347萬元，後續仍會持續接受各界的捐贈，希望早日脫離疫情， 社會恢復正常運作。 勞工局長陳瑞嘉表示，受疫情影響，庇護工場業績平均掉了3成， 非常感謝天外天，既做公益，又兼愛心幫助弱勢孩子。 代表受贈的新北市立聯合醫院副院長王祖琪表示， 五月是個溫馨的季節，5月10日是母親節，12日是護士節， 當每位醫護人員收到這份禮物時，相信甜在口裡，溫暖在心裡， 感謝天外天和社會各界對醫護人員的愛心。