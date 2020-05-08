國家影視廳中心月底成立　盼世界認識台灣影視聽文化

（台灣英文新聞／藝文組 台北報導）文化部今（8）日公布行政法人國家電影及視聽文化中心第一屆董事名單，除了資深媒體工作者藍祖蔚將擔任董事長外，影視界大家耳熟能詳的廖慶松、李烈、王小棣及楊貴媚等人將擔任董事；文化部也將籌建專業典藏片庫與影視聽博物館，執行台灣影視聽文化的典藏與國內外推廣等工作。

文化部長鄭麗君表示，國家影視聽中心位於新莊的新場館，預計將於2021年完工啟用，將包含中心放映廳、圖書館、行政辦公室等空間；至於民間期盼已久的專業典藏片庫和影視聽博物館，文化部與新北市政府達成共識，預計落腳於新莊，與國家影視聽中心新場館相鄰。

鄭麗君指出，文化部已將片庫及博物館籌建之公共建設計畫提報行政院，獲得國家發展委員會初步支持，預計於2027年正式完工啟用，以完整執行影視聽文化典藏、研究、教育及國內外推廣工作。

而即將於5月下旬先行成立的國家影視聽中心將由具電影、電視、廣播跨界工作經歷的資深媒體工作者藍祖蔚擔任第一屆董事長，另14名董事名單則包括資深電影監製暨剪接師廖慶松；影一製作所總經理李烈；電影監製暨會計師高文宏；導演黃惠偵、王小棣、鄭有傑；金馬影后楊貴媚；台北藝術大學電影創作學系兼任講師李泳泉；政大新聞系副教授柯裕棻；公視台語台新聞主播吳國禎；廣播人馬世芳；將來商業銀行總經理劉奕成；北辰著作權事務所律師幸秋妙，以及文化部影視及流行音樂發展司長曾金滿。

五位監事則包括台灣大學新聞研究所所長谷玲玲、政治大學廣播電視學系教授陳儒修、台北教育大學教務長周志宏、實踐大學企業管理學系助理教授李智仁，以及文化部主計處長李秋月。

依據2019年底在立法院三讀通過的《國家電影及視聽文化中心設置條例》，影視聽中心董事需涵蓋電影、電視、廣播產學界代表，以及法律、財務、行銷管理之專業人士及政府代表等；董事與監事任期皆為三年。

鄭麗君表示，藍祖蔚在電影、電視及廣播界的豐富經歷，以及長期對台灣影視聽文化的關懷、投入與發展視野，將能全方位帶領國家影視聽中心持續提升，邁向嶄新的組織里程碑。

鄭麗君提及，未來希望借重國家影視聽中心第一屆董監事的專業知能，協助國家影視聽中心結合社會與社群能量，串聯民間及國際專業人才，建構具當代視野的影視聽史觀，並促進國際交流與形塑國家品牌，讓世界更認識與瞭解台灣影視聽文化。

鄭麗君提及，歷經民間20多年倡議，前身為「國家電影資料館」的國家電影中心終於完成法制化，並將轉型為行政法人的國家影視聽中心；未來，國家影視廳中心典藏的影像資產將為全民所有，且典藏修復範圍將從電影擴增到包含如電視、廣播等影視聽內容，並持續推廣經典作品，讓國人及世界更了解台灣的影視聽文化史。