《漢他病毒》4天內北部再增一例　新北市三重女未被老鼠咬傷

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）繼4日北部40多歲男性確診漢他病毒後，疾管署今（8）日公布北部再新增1例漢他病毒出血熱病例，為新北市三重50多歲女性，近期無出國史，自家經營工廠，常於附近防火巷看見老鼠，但未被咬傷。

疾管署表示，個案4月15日起出現發燒、全身痠痛症狀就醫，因症狀未改善，於4月17日就醫後收治住院，並於4月20日通報，因第一次採檢結果無法確認，5月5日再次採檢，於今(8)日確診。

經衛生單位清查後，相關接觸者無疑似症狀，並已進行個案活動地周邊環境調查、捕鼠、滅鼠及防鼠等防治作業，並給予民眾衛教宣導，提醒注意防鼠措施。

疾管署表示，漢他病毒出血熱為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。

漢他病毒出血熱潛伏期為數天至兩個月，主要感染症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三不措施是預防漢他病毒最有效的方法，民眾應隨時做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏的空間。如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水(100cc市售漂白水+1公升清水)潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。