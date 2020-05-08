細心防疫 移民署新竹縣服務站戶外教新住民做乾洗手

「Taiwan我來了新住民全球新聞網」胖卡出任務全臺走透透！日前來到移民署新竹縣服務站，當天為了防疫，新竹縣服務站特別邀請胖卡同仁，到戶外參加由專員蕭綉如領軍的「家庭教育、居停留法令宣導暨防疫乾洗手製作課程」。

活動邀新住民參加家庭教育及法令宣導活動，並結合防疫乾洗手製作活動，讓新住民學習如何自製茶樹精油乾洗手，也讓胖卡車前來宣導，將最新資訊帶給新住民朋友。

因應新型冠狀肺炎(武漢肺炎)的防疫措施，移民署新竹縣服務站特地選在寬闊通風的戶外進行新住民家庭教育日宣導，新竹縣新住民文化發展協會的鄧氏秋恆理事與明新科技大學副教授顏志超教導新住民朋友製作酒精乾洗手，將課程應用在生活，姐妹反應也非常熱絡，紛紛做起筆記迫不及待分享給朋友。

服務站蕭綉如專員提到，移民署新竹縣服務站的同仁都非常齊心一致，只要辦理活動一定全員出席到場支持，這裡就像是新住民娘家，無論是生活大小事，都非常歡迎姐妹前來服務站諮詢，致力為大家服務

蕭專員說，新竹縣服務站服務的對象除了新住民外，移工也很多，所以在防疫宣導上也不遺餘力。雖然有不少業務，還好同仁都很有工作熱忱，並且明白團結力量大，若有活動幾乎都是全員出席，一起完成，也常會互助合作，出動行動服務列車到偏遠的山區，送居留證到不方便前來服務站辦理業務的新住民朋友，順道居家關懷訪視。

蕭專員說，新住民很喜歡收到服務站的活動訊息，服務站也配合節慶拉進與新住民的距離，並加強他們在生活上的人際關係，讓新住民朋友都可以盡快適應臺灣生活。

如果遇到問題，比如居留問題、親友來台申辦證件，甚至婆媳問題等，服務站同仁皆會熱心協助或轉接洽社福團體幫忙。蕭專員說，移民署服務站就是新住民在臺灣的娘家，有事時第一時間都歡迎找我們！

內政部移民署中區事務大隊新竹縣服務站

地址：新竹縣竹北市三民路133號1樓

櫃檯受理服務時間：星期一至星期五 08:00-17:00 中午不休息

電話：03-551-9905 (總機) 傳真：03-551-9452

（新聞轉載自新住民全球新聞網）