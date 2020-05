【武漢肺炎】歐美各國蠢蠢欲動想「解封」 專家憂心忡忡: 第二波疫情恐捲土重來

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 今天(5月8日) 是二次世界大戰歐戰勝利75周年紀念日( VE DAY 或 Victory in Europe Day)。不過諷刺的是,歐洲乃至全世界,正忙著應付另一場嚴峻的戰爭:武漢肺炎疫情 (新冠肺炎, COVID19) 。

沒有遊行,沒有紀念活動,更沒有人向老兵們歡呼致敬。老兵們若還健在,現在多半已經超過90歲了。不只歐洲,美國和世界各地都取消了相關紀念活動。

武漢肺炎迄今已經造成全球將近400萬人確診,死亡人數超過27萬人。

現在整個歐洲由於因應武漢肺炎 (新冠肺炎, COVID 19) 所採取的封鎖措施,呈現孤寂的狀態,人們的生活可說苦樂參半。

蘇格蘭一位風笛手8日破曉時, 在海邊獨自紀念歐戰結束75周年 (美聯社)

對許許多多曾經歷二次大戰 (1939-1945) 恐怖年代,也享受過戰後和平的人來說,此時此刻、2020年5月8日,因為封鎖而形成的鬱悶,和75年前二戰勝利當天激動的情緒,幾乎同樣令人窒息。

For so many who went through the horrific 1939-1945 years and enjoyed peace since, Friday felt as suffocating as the thrill of victory was liberating three quarters of a century ago.

今年 (2020年) 3月16日,面對嚴峻的武漢肺炎疫情,法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 天外飛來一筆,對全國演說時戲劇化地喊出: 「我們要打仗了!」(“WE ARE AT WAR!")

他在當天的演說中,一共強調六次「我們要打仗了!」此外馬克宏更宣布了和二戰期間,幾乎不相上下的人身自由限制,與封鎖措施。

武漢肺炎疫情的嚴峻與恐怖,可見一斑。

聽了馬克宏的演說後,一位曾經參與二戰的95歲美國軍醫,有感而發地說,武漢肺炎比戰爭還恐怖 :

二次大戰我們都知道是因為一個狂人(希特勒)妄想控制權世界而引爆的

但面對武漢肺炎這個病毒,我們連自己怎麼死的都搞不清處?!

“World War II was created by a madman who thought he could take over control of the world," Shay said. But with the virus, “we still don't know why we are dying."

南美最大經濟體: 巴西經濟部長Paulo Guedes 週四( 8日)警告,如果繼續維持封鎖狀態,巴西經濟可能在一個月內崩盤,並且引發社會混亂。

圖為倫敦一處紀念碑 (美聯社)

澳洲總理莫里森 (Scott Morrison) 則打算採取三階段計畫解封,包括第一步: 允許10人左右的聚會,第二階段增加到20 人,第三階段就增加到100人。

在歐洲,法國打算從下周一(5月11日) 開始逐步解封,但巴黎和東北部地區並不在解封的範圍內。英國也在考慮小範圍放寬封鎖措施。

正當歐美各地與世界各國政府打算逐步解除武漢肺炎封鎖之際,公共衛生專家不免擔心,會不會有第二波無法預測的感染與死亡疫情再次發生,導致各國政府重新採取鎖國政策?!

哥倫比亞大學感染暨免疫中心教授利普金博士 (Dr. Ian Lipkin of Columbia University’s Center for Infection and Immunity) 就說: 「無法控制的疫情很可能 (因解封) 捲土重來,風險太大了。」

「勿恃敵之不來,恃吾有以待之」。

至於其他國家如德國,已經針對萬一病毒捲土重來的情況進行沙盤推演。義大利的醫學專家也呼籲加強追蹤最新確診者的身分與感染來源。而法國雖然還沒真正解封,也早已擬定一項計畫,萬一疫情捲土重來,就會採取「重新封鎖」的計畫 (reconfinement plan)。

8日的巴黎香榭麗舍大道與凱旋門, 依舊人煙稀少 (美聯社)