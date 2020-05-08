傳巴拉圭國會發動投票與台灣斷交 　外交部：密切注意友邦動態

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）美國期刊近日指出，我國在南美洲唯一友邦巴拉圭的國會在4月中針對是否該與台灣斷交並轉而與中國建交一事投票表決，最後以八票之差否決外交轉向的提議；外交部今（8）日表示，將持續密切注意友邦動態，並積極與反對黨尋求溝通。

關注拉美地區政經文化的的美國《美洲季刊》（Americas Quarterly）昨（7）日一篇題為「台灣在南美洲最後的友邦」（Taiwan’s Last Stand in South America

）的文章指出，與台灣建交超過一甲子的巴拉圭，近日針對是否要敦促總統在外交上承認北京一事在國會中投票，最終以25票反對、16票贊成，決定否決該提案。

對此，外交部發言人歐江安今日說明，巴拉圭反對黨左派大陣線（Frente Guazú）參議院七名參議員於3月底連署聲明案，要求巴拉圭行政部門立即與中國建交，以爭取中國提供醫療防疫物資，以及巴拉圭農產品可直接外銷中國市場。

歐江安指出，該提案經參議院於4月17日臨時會進行表決，全數45名參議員中計有41人出席，25票駁回，16票贊成，因此巴拉圭參議院依據表決結果正式駁回左派大陣線黨團的提案，並予以存查。

歐江安接著表示，巴拉圭和台灣同為民主自由國家，各黨團的國會議員可以有不同的政治主張與立場；對於巴拉圭左派黨團提出的聲明案，外交部及駐館均會繼續密切注意，並持續積極與反對黨尋求溝通，化解相關疑慮。

不過文章也指出，投票結果並不代表這項議題就此告一個段落，北京的支持者認為與中國建交將能獲的更多對抗新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的防疫物資及援助，而中國近來不斷在拉丁美洲擴張其影響力，除了強大的經濟實力，透過承諾貸款、投資等金援也讓過去與台灣有邦交關係的國家紛紛倒戈，巴拉圭也逐漸無法忽視中國這個世界第二大經濟體。

歐江安強調，巴拉圭參議院45席中，左派大陣線占七席，該黨團一向主張強化與中國、委內瑞拉及古巴等左派政權的交往，但與巴拉圭的主流民意不符。

武漢肺炎肆虐南美洲，巴拉圭截至目前為止確診病例達462例，死亡人數10人。根據外交部，我國透過當地採購及國內生產等方式捐贈巴拉圭醫療口罩及熱像儀等物資，並舉辦視訊會議分享台灣防疫的實務經驗，台灣也將持續協助巴拉圭對抗疫情。