（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「職場媽媽」必須同時兼顧母親、妻子、媳婦、女兒、員工等多重角色，往往被現實生活壓地喘不過去，而根據網路最新調查發現，職場媽媽每天工作時間平均10.5小時，自評的「生活疲勞指數」，平均落在76.5分，更有高達91%的職場媽媽「曾有過」想離家數日喘息一下的念頭。

本週日就是母親節，yes123求職網日前公布「職場媽媽疲勞指數調查」，結果發現，高達82.4%的職場媽媽感受到「經濟壓力大」，80.1%的媽媽待在職場的原因不是享受工作成就，而是「想分擔家計」。

而媽媽們的「職場焦慮感」來源，前五名分別為：「無法配合加班、應酬、出差」(51.8%)、「長期低薪或未調薪，怕影響分擔家計的能力」(50.4%)、「為了家裡事情請假，造成同事工作量增加」(42.2%)，以及「同樣工作績效，薪水、獎金卻不相同」(36.9%)、「職涯規劃因小孩狀況而受限」(35.9%)。

「家庭焦慮感」的主要來源前五名分別是：「下班回家後無法休息，仍有一堆家事要處理」(64.8%)、「子女教育學習問題」(59.3%)、「家庭開銷增加與支出分配問題」(54.3%)，以及「錯過陪伴小孩成長的時間」(45.2%)、「子女托育照顧問題」(39.1%)。

平時為了工作，不能親自照顧小孩，和子女共處的時光也不多，有79.8%的職場媽媽覺得「會有罪惡感」。

另外，今年受到武漢肺炎疫情衝擊下！61.8%的職場媽媽透露，「會擔心」今年的收入減少；也有74.7%「會擔心」今年的就業環境變差。

從yes123求職網調查顯示，「職場媽媽」自評目前的「生活疲勞指數」，平均落在76.5分；若以行業別交叉分析，職場媽媽最累行業：餐旅、大傳、醫護。其中有高達91.1%職場媽媽透露，「曾有過」離家喘息一下的念頭，而且如果想真正休息的話，平均一次需要休息8.6天。

整體而言，「職場媽媽」對於目前的工作，有高達88.1%的人，覺得「不能」兼顧家庭與事業。難怪有77.7%的人表示，「曾經有過」改當「全職媽媽」的念頭。不過假如「全職媽媽」的角色是一份工作，她們覺得月薪至少需要4.7萬元起跳。

更糟糕的是，還有63.8%的人，覺得目前台灣的職場環境，對於職場媽媽並「不友善」！甚至因為職場媽媽這樣的身份，仍有53.2%的人曾經碰過「同工不同酬」情況；還有64.1%則是透露，曾經碰過「升遷不平等」的狀況。

其實職場媽媽在工作和家庭蠟燭多頭燒的同時，身邊伴侶的支持與幫忙是非常的重要，不管是分擔家務、聽聽職場媽媽的牢騷，或是簡單的感謝話語，都能讓職場媽媽備感溫暖。也要提醒職場媽媽別把自己逼太緊，別事事要求完美，應該適時放鬆、休息，別讓自己處在身心瀕臨崩潰的狀況，俗語說「媽媽不快樂，孩子也不會感到幸福。」