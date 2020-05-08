從中文零基礎到臺商幫手 印尼華僑的寶島日記

印尼華僑吳俊星，高中畢業後就在家中的安排下到臺灣求學，從一句中文都不會，到後來成為中央廣播電台主持人、協助台商拓展印尼商機，吳俊星用他的生活經驗告訴大家，只要默默耕耘好好溝通，即使沒有半點基礎，小人物也能闖出成績。

接觸過港片的吳俊星表示，來臺灣前，覺得這是一個和香港很像的地方，到處都有招牌，下機後才發現，原來臺灣和自己的想像的不一樣。因為家境稱不上富裕，所以得知爸爸要送自己到臺灣就直接答應了，他說：「可以繼續念書就把握機會！」於是一句中文都不會的他開始了在臺灣的活。

吳俊星回憶1996年到臺灣升學需要先通過測驗，如果中文很好，就能直接上大學，如果中文需要加強，就依照程度進入為期1年或2年的先修班，自己讀了2年，一開始先學中文，第2年讀學科，即使已經在臺灣接觸2年中文，大一開學後還是有適應問題，他說：「以前的同學都是僑生，大家中文都不太好，也沒有太多共通語言跟生活經歷，但臺灣在地學生都有自己的話題，講話時措辭也不太一樣，一直到大四才漸漸跟班上打成一片！」

畢業後，有感於自己曾經面臨的語言溝通問題，吳俊星先是到人力仲介公司，擔任印尼移工與臺灣雇主間的橋樑，第二年進到駐台北印尼經濟貿易代表處工作，隨後在學長的介紹下同時兼任央廣節目主持人的工作。

吳俊星說；「那時央廣剛好需要一位懂印尼文跟中文的主持人，對方很願意教，自己也就毫無經驗的上工了」，後來，吳俊星更離開駐台北印尼經濟貿易代表處全心投入主持工作。他分享，在一次活動上，有位印尼移工和他說謝謝，細問之下才知道，原來這位移工曾經打電話到自己的節目，心情低落的表示和雇主處不好，想離開，是透過廣播節目安慰的力量，才堅持下來。

目前，吳俊星也跨足電商，並協助台商拓銷印尼，他說：「臺灣企業需要瞭解印尼市場的人當敲門磚，在印尼並不是便宜就好，而是注重品質，如何把臺灣產品的價值告訴印尼人非常重要，只要廠商放下身段願意和當地聯手，相信能在印尼創造屬於臺灣的藍海。」（新聞轉載自新住民全球新聞網）