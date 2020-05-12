〈時評〉新冠肺炎封城鎖國　暫還地球生機

新冠肺炎疫情嚴重，各國紛紛封城鎖國，人類把自己關在自宅中，將大地還給眾生萬物，這個世界有什麼様的改變？令人好奇，且讓我們看看沒有人類肆虐的地球，究竟是什麼樣的世界。

源頭是純淨喜馬拉雅雪水的印度恆河，過去隨著河流逐漸入海，經過大量城市、工業區還有大量在河中盥洗的朝覲者，進入海洋時已經變成毒物充斥的河流。週邊工廠任意排放工業廢水，廢棄物亂丟，民眾洗澡洗衣，一些河段浮屍隨時可見。封城之後呢？媒體報導，污染物竟減500％，水質比過去改善40％至50％。

印度官方指出，3月印度封城，工廠廢料、廢污及酒店污水大減500％，水質大幅改善。不止如此，封城以前，全球30個汚染最嚴重的城市中，印度獨佔21個，全國封城後，第一天懸浮微粒（PM10)大降10％，不到一週，全國85個城市在17天之中，有16天空氣品質竟然都是優良。

印度首都新德里已經連續4週不見霧霾，達到最佳空氣質量指標。新德里居民竟然可以看到2百多公里以外的喜馬拉亞山，真是喜出望外。

紐約市新冠肺炎災情慘重，封城後人民被迫在家中自主隔離，研究人員發現，當地汽車的一氧化碳排放減少50％，造成地球暖化的二氧化碳也遽減。4、5月份常是落葉腐化助推二氧化碳排放量最高峰時期，但是監測到的排放水平，是10年前金融危機以來最低，對人類健康及大自然環境有莫大的幫助。

義大利疫情嚴重，確診率及死亡人數都破表，威尼斯市長室表示，當地居民被迫嚴格執行自主隔離，觀光船隻及遊客鋭減，環境大幅改善，風光大不同，河水清澈見底，魚兒螃蟹悠游自得，最特別的是有鴨子在披蕯店旁邊築巢下蛋，民眾特別樹立起「請勿踩踏鴨蛋」標語。植物開始繁衍，大地回春，不再被人類威脅干擾。當地漁民說，疫情過後，大家會發現魚類資源豐富，真令人開心。

中國是最先實施封城鎖國的國家，氣候網站監測發現，中國能源使用和碳排放總量下降約1％，中國和義大利北部的二氧化碳都大減，氧化氮氣體也減少，這是一種空氣污染物，也是導致全球暖化的化學物質。

美國有缐電視(CNN)引述專家統計，中國境內停工，使空氣大幅改善，細懸浮微粒PM2.5過去是誘發咳嗽、呼吸困難的元兇，每年至少奪走700萬人命，此次中國停工，至少避免7萬人免於死於空污，遠高於死於新冠肺炎的4千多人，這恐怕是中國始料未及的失之東隅，收之桑榆。

英國的動物對人類封城也很有感，動物學家說，最近刺蝟活躍各地，場景處處可見，求歡聲此起彼落，顯示動物群體生活開始活躍。馬路上過去常見刺蝟被輾死的慘況，現在很少見到。倫敦的天空不再被飛機盤踞，夜間可見星星閃爍，這是多少年不見的美景。

澳洲野生動物很多，但是郊外道路常見野兔、山羊、蛇類、袋鼠、牛隻被汽車撞斃的遺體，令人心疼。現在封城，跨州交通也被禁止，野生動物最快活，奪回道路使用權後，居民常會發現庭院怎麼突然多了訪客，動物到後院探頭探腦和人類打招呼，居民都感到驚喜有趣。

新冠肺炎疫情將人類關進自宅，把大地還給萬物，現在各國開始檢討是否重新解封，在此同時，人類是不是也要重新檢討，節制物慾，不要再過度貪婪，還地球乾淨環境。