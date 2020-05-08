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【武漢肺炎】台灣5/8「零確診」　指揮中心鼓勵民眾力行「防疫新生活運動」　多前往符合規定的店家消費

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/05/08 14:29
截圖自中央流行疫情指揮中心5/8直播記者會。

截圖自中央流行疫情指揮中心5/8直播記者會。

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(8)日表示，國內今日無新增病例，目前全國累計440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，355人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

由於國內疫情穩定控制中，為使民生及產業逐步恢復正常運作，指揮中心宣布，目前仍暫停營業之業者，經各縣市政府評估符合防疫及安全條件後，可開放營業。

此外，指揮中心也鼓勵民眾力行「防疫新生活運動」，除落實個人衛生防護措施外，可多前往配合防疫措施之店家消費。

指揮中心指出，凡是符合下列防疫及安全措施的業者，民眾均可以放心前往消費：

  1. 保持社交距離，如室內1.5公尺、室外1公尺，座位採梅花座或增設隔板區隔。
  2. 落實個人衛生防護，如戴口罩、量測體溫、入口及場所內提供洗手用品或設備。
  3. 建立實名制，並確實執行人流管制及環境清消。
  4. 消防安全檢查及建築物公共安全檢查合格。

指揮中心進一步表示，符合上述條件之業者，不受室內100人、室外500人的限制，期望大家一同落實「防疫新生活運動」，提升生活品質，促進經濟發展。

最後，指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。

自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具。
中央流行疫情指揮中心
武漢肺炎
防疫新生活運動

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