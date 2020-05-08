慶祝512護師節 台灣阿里山森林遊樂區連6天免費優待醫事人員

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）自武漢肺炎在台灣出現確診病例後，全國第一線醫護人員便辛勞的守護國人的健康，為感謝他們的付出，林務局自5月12日至17日推出國際護師節優惠活動，凡持醫事人員相關證明文件的遊客，即可免費進入13處國家森林遊樂區。

林務局表示，森林中的負離子濃度相較於都市地區至少高出3倍，芬多精的生物活性又能提升人體免疫力、平衡身心。疫情期間林務局所轄太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南、富源等13處國家森林遊樂區，凡持醫事人員相關證明文件的遊客，即可免費進入及搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車。

疫情期間林務局所轄各國家森林遊樂區均已加強防疫措施，包括第一線服務人員均配戴口罩執勤，遊客中心、售票窗口、山莊服務台等遊客常出入地點都定期執行消毒工作，以及放置消毒用酒精讓大家使用，請大家安心前往遊憩。

如果想瞭解更多國家森林遊樂區與自然步道相關旅遊資訊，歡迎大家至林務局「森活情報站」臉書專頁、台灣山林悠遊網以及林務局局網查詢。

奧萬大雙瀑。(照片由林務局提供)

小笠原山空拍照。(照片由林務局提供)

藍腹鷴漫步在森林遊樂區。(照片由林務局提供)