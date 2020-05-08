雙星繞旋不明物體 科學家意外發現距離地球最近的黑洞

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）歐洲南天天文台（ESO）發現，距離地球約1000光年，有一顆年輕恆星死亡塌陷生成的黑洞，科學家在利用智利拉希拉天文台（La Silla Observatory）的望遠鏡，對「HR 6819聯星系統」進行觀測活動時，意外發現2顆明亮的伴星繞旋不明物體，才發現其存在。

綜合媒體報導，科學家剛開始透過望遠鏡座(Telescopium)內部的「HR 6819星系」進行雙星系統研究，卻意外發現2顆星體同時環繞著更內層另一個物體運行，才發現HR 6819是個含黑洞的「三合星系統」（triple system）；其中一顆距離黑洞較近的恆星用40天公轉一圈、另一顆較遠。

歐洲南天天文台表示，被發現的黑洞距離太陽系很近，且距離地球1000光年，是目前已知最近的黑洞。

由於黑洞不會發光，科學家們只能透過恆星繞行軌道變動，以及當黑洞與周圍星體發生很大的相互作用時所釋放出的各種電磁波，才有可能發現其存在。這顆「沉睡的黑洞」正說明，銀河系中尚有許多未被發覺的黑洞，因此需要更多時間觀察與分析；新研究已刊登在《天文與天體物理學》(Astronomy and Astrophysics)期刊。