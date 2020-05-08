【景氣數據】台灣「無薪假」實施人數達1.9萬　事業單位數目與人數、均創10年新高

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）勞動部今天(8日) 公布最新減班休息（無薪假）統計，有1047家事業單位正實施無薪假，且實施人數達1萬9000人，除事業單位為有紀錄以來首次破千家，人數也再創10年新高。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計1047家，實施人數1萬9000人。

若以歷史統計數據來看，從民國98年1月有無薪假統計紀錄以來，過去實施的家數從未破千家，這期1047家是首次破千紀錄，人數部分，1萬9000人則是98年11月（1萬9948人）以來的新高。

以行業別來看，人數部分以製造業7247人最多，其次為住宿及餐飲業3950人、批發及零售業3677人；家數部分則是批發及零售業294家最多，其次為製造業210家、住宿及餐飲業158家。

與上期相比，上期公布實施家數計922家，實施人數計1萬8840人，這次新增125家，人數新增160人。

不過，在住宿餐飲業部分，家數及人數都較上期減少，勞動部官員表示，根據地方政府回報，部分業者認為紓困對勞資雙方幫助比較大，因此轉往申請紓困方案，又因紓困方案要求不能減班休息，因此人數跟家數才減少。

勞動部也表示，這期多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5天至8天。

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