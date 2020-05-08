有影片！520總統就職紀念威士忌酒款　橡木桶修復師研發台灣專屬工藝

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導) 中華文化總會推出醬人力列影片，介紹台灣菸酒公司南投酒廠資深橡木桶修復師及其精湛工藝，該酒廠同也為今年520台灣總統及副總統就職紀念酒 款「OMAR」出產地。

文化總會昨(7)日推出《匠人魂》系列影片第22集：一呼一吸， 橡木桶修復師。主角為與橡木桶為伍超過40個年頭的台灣菸酒公司南投酒廠陳慶昇師 傅，今年520就職紀念酒 款中，「OMAR」正是從該酒廠出品。延伸閱讀：台灣總統副總統就職大典亮點 聶永真操刀紀念週邊設計

台灣菸酒公司南投酒廠於1977年開廠，在2008年開始轉型製作威士忌，近年來釀造出一批又一批享譽全球、獲獎無數的威士忌，中華文化總會（以下幾稱文總）專訪資深橡木桶修復師陳慶昇，帶領大家一窺精湛工藝。



520就職紀念酒 款「OMAR」由聶永真操刀設計(圖/文總)

文總表示，工作年資只比南投酒廠年紀小2歲的陳慶昇師傅，今（2020）年底即將退休，長達41年修復橡木桶的技藝也將封存，為台灣自主鑽研修復橡木桶的歷史，留下精彩的一頁。

陳慶昇回憶，當年從朋友口中聽到「情報」，得知南投酒廠在招考「洋樽木工」，未能知悉所以，便自我說文解字一番，從字義上判斷：洋是三點水再一個羊，樽是木字頭，這項工作可能跟木工相去不遠，陳慶昇師傅解讀未來要接觸的工作，一做就超過40年與橡木桶為伍的生涯。

對比台灣普遍接觸的紹興與高粱，儲酒器多以陶瓷製的罈、甕較常見，由於威士忌及白蘭地是飄洋過海外來酒項，均以橡木桶為重要儲釀酒的容器，整個製酒流程，就必須參考國外的步驟與經驗。



酒廠照片(圖/文總)

「橡木桶最大的意義就是它是一個裝酒的容器，容器最大的問題在於裡面的酒不能讓它漏失，不能讓它流掉，你一定要在修復技術中摸索，找到解決方法，不然前面蒸餾的過程再完美，台灣這塊土地的風土滋味再豐富，到橡木桶這邊任由它流光，也等於是沒有一樣。」陳慶昇說。

陳慶昇分享，用來修補橡木桶，防止威士忌流漏的材料，國外大多採用的是海綿質地、能吸水膨脹的法國蘆葦；但苦於進口成本昂貴，他便開始在台灣野外找尋類似植物，跑遍各種地形崎嶇的水源地，最後找到水蠟燭（香蒲）或可應用，並在多方嘗試下，發現作用最接近法國蘆葦等級，且效果更佳。

陳慶昇透露，在台灣尚無專製橡木桶技藝的現況下，採用在地的水蠟燭成為修復材料，並研製出專屬台灣自己的工序流程，遂逐漸開展令國際驚豔的傳統修復技藝。「橡木桶除了修復之外，隔一段時間還要定期幫它清洗。台灣地理環境溼度很高，灰塵容易黏著在橡木桶表層，久而久之它就無法呼吸了。」

威士忌是由穀物為原料製成的蒸餾酒，再放置橡木桶內熟成，等待時間吸收味道。在陳慶昇師傅眼中，橡木桶跟人的生命一樣，也是在一呼一吸間活著，存在橡木桶內的化學變化，就是呼吸與轉換。



文總影片介紹資深橡木桶修復師(影/Youtube)