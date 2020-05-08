台北北投雅樂軒酒店推母親節限定蛋糕及外帶料理

一年只有一次母親節，送禮一定要送到心坎裡。「陪伴」無價，這是讓媽媽最「有感」的禮物！台北北投雅樂軒酒店貼心推出「愛戀媽咪˙母親節外帶料理」及「Flora花綻˙母親節限定蛋糕」，讓您也可以安心在家陪伴偉大的媽咪共享受節日美饌。

「愛戀媽咪˙母親節外帶料理」包含8款中式經典菜色，可供6人享用，包含聚聚樂冷盤、荷香糯米捲、蟹黃豆腐煲、黃金玉米雞、凱撒龍鬚蝦、椒香麒麟斑、碧綠燴時蔬、魷魚螺肉蒜湯。

主廚推薦 北投經典酒家菜「魷魚螺肉蒜湯」，鮮甜Q彈的螺肉、厚實又富嚼勁的魷魚、鮮炸後煮的香嫩排骨酥，與香菇、栗子、鵪鶉蛋、花枝丸、蒜苗等食材加上白菜打底一起燉煮，讓湯頭濃郁又不膩口!

「凱薩龍鬚蝦」選用深海大尾肥豬蝦，肥厚結實且肉質鮮美，整尾肥豬蝦配上蝦漿及花枝漿，並用龍鬚麵包裹酥炸，外酥內軟且能鎖住鮮甜海味，搭配凱薩醬與生菜入口更是添加清爽風味。

另有5款西式創意料理，可單點組合出每個家庭都能滿意的節日大餐!

主廚推薦 義大利北部家常菜「米蘭盤克夏豬芝麻菜」，使用進口盤克夏戰斧豬，油花分布均勻且肉質鮮美，以西式香料醃製，沾裹帕馬森起司粉及麵包粉，酥炸至金黃並鎖住肉汁。

豐富選擇讓您安排一個尊貴的母親節假期，與媽咪同聚天倫。中式組合, 5/9前訂購付清，即贈送價值$980元6吋「Flora花綻˙母親節限定蛋糕」壹個。水果呈現寶石般的璀璨，以濃郁的牛奶慕斯作為基底，放入純手工鳳梨果凍夾心，奶香與果香的雙重口感，慰勞媽媽一整年的辛勞。

「愛戀媽咪˙母親節外帶料理」優惠方案:

預訂中式組合套餐，優惠價$5,888，再贈送原價$980元母親節蛋糕壹個。 單筆消費滿 $3,000元，即贈送 原價$980元母親節蛋糕壹個。 凡任選兩道菜，立即享母親節蛋糕優惠價$520元。