「叫你們總經理出來」台北凱撒趣味優惠拚買氣

疫情來襲加上面對許多形形色色客人的挑戰，讓飯店餐飲服務業有許多不足為外人道的辛酸，今日就來公開服務業公認聽到心很累的兩句話！第一是「我認識你們總經理」，第二是「叫你們總經理出來」，這兩句經典台詞不外乎是因為一般民眾認為位階最高的總經理可以給到最優惠的價格，因此台北凱撒大飯店順勢推出「叫你們總經理出來」的超低優惠，Checkers餐廳各餐期65折，住房不到2折，傳說中「打到骨折」的優惠立即享有！台北凱撒大飯店總經理楊慧娟(Judy Yang)表示，此波推出這樣另類的優惠除了希望在疫情期間能夠拚買氣回饋最優惠的價格外，更希望藉著這樣的優惠概念，用黑色幽默喚起民眾對服務業多一分同理心與體諒，在不景氣的環境下，讓服務業逆勢成為台灣利器！

台北凱撒大飯店於五月份推出「叫你們總經理出來」的餐飲與住房優惠，於Checkers餐廳電話預約時報出總經理名(Judy Yang)，各餐期立即享有六五折驚爆優惠，下午茶(週五~週日)每位只要435元(原價638元)，平日午餐(週一~週五)每位只要585元(原價858元)，假日午晚餐每位只要735元(原價1,078元)，每日限量30位(母親節期間5/9 & 5/10不適用)。「叫你們總經理出來」專案除餐飲優惠夠有看頭外，住房優惠更有噱頭！訂房時報出總經理名(Judy Yang)，原價9,350元的精緻客房每房只要1,500元，除了有不分平假日的超級大亮點外，再享有房型升等(每日限量5間)！優惠一次到位，讓大家不用再說「叫你們總經理出來了」！

連日零確診的捷報讓許多民眾的心情輕鬆不少，雖疫情尚未結束，但也開始鼓勵大家適度放鬆休息、養精蓄銳才能繼續奮戰，台北凱撒大飯店於5~6月份推出「零確診住房快閃活動」，只要疾管局指揮中心當日下午2點記者會宣布「零確診」，當日即推出每房只要1,200元的住房優惠同慶，快閃訂房時間為疾管局公告零確認當天14:00起至24:00止共10小時，每日限量5間，限語音訂房(02-23115150#2150)，超暖心住房優惠盼大家「疫起加油」，讓台灣繼續邁向天天零確診！