王朝大酒店釋出全新派對空間—銀座雙星　策畫舉辦[星空講堂]

為向最親愛的母親致敬，王朝大酒店5/9-5/10兩天舉辦『粉愛媽媽』母親節快閃活動，邀請大家來當一日網美並拍照上傳交換價值NT$4,500元的幸福禮袋獻給媽媽，歡迎12:00準時到天使牆進行芬蘭式排隊。拍照活動呼應王朝兩個IG熱點：少女心粉紅牆及天使翅膀，邀約七位粉紅天使戴上粉紅口罩走上街頭，邀約民眾說出內心對媽媽的愛，透過特別裝置的『粉紅花藝造型傳聲筒』表達內心情感，為2020年的母親節留下特別的畫面。

此兩日更特別首次對外開放，最新打造的派對空間—銀座雙星，讓民眾享受3萬顆星星下的室內野餐區，在1.5M的社交距離下，享用王朝酒店特選麵包籃，品嚐Bulga寶格冰淇淋，並可報名參與GDW花藝團隊教學的『World’s best MOM手腕花製作』及會跳舞的智能手沖咖啡機GEESAA帶來的 『一起聽咖啡』請您用一杯咖啡的時間緩慢下來，沈浸在森林氛圍中手寫卡片送給媽媽，感受好久沒有的感動。現場參觀『銀座雙星—星婚。美學展』並參與打卡活動，將有機會獲得價值NT$4,500元的幸福禮袋（包括端粒酶逆齡旅行套組-價值$3800，Eco Miracle自然奇蹟精華露親蜜佳人旅行包-價值$600等）數量有限送完為止。

母親節過後，銀座雙星以愛為題推出『星空講堂』帶來三場最貼近時下需求的分享講座，讓整個5月充滿愛的議題環繞。5/16(六)愛情療癒講座—『愛的迫降，留給準備好的人』、5/20（三）星空下的瑜伽練習—『愛人如己，要先愛自己！』、5/31 (日)夏季花藝手作課—『有愛有個性的歐式手綁花』單場票價參考以下各場資訊，三場套票3,520元（原價3,900元）報名專線電話：02-2701-4168 亦可透過銀座雙星專屬line或FB私訊報名。