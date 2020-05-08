新二代跳逗趣洗手舞 移民署慶祝母親節暨慈濟捐贈防疫物資儀式

內政部長徐國勇（右3）、移民署長邱豐光（右4）及慈濟基金會副執行長劉銘達（右2）共同贈送康乃馨花束、禮品及防疫小包給第一線移民官媽媽（國境... 內政部長徐國勇（右3）、移民署長邱豐光（右4）及慈濟基金會副執行長劉銘達（右2）共同贈送康乃馨花束、禮品及防疫小包給第一線移民官媽媽（國境移民官國境事務大隊莊佳燕（右1）、宜蘭收容所 嚴沛瀅（左1）、新北市專勤隊莊雅婷（左2））慰勞媽媽們的辛苦付出。（圖/ 移民署提供）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署今（8）日上午9時半舉辦「母親節暨慈濟捐贈防疫物資」活動，內政部長徐國勇感念移民署同仁在疫情期間擔任第一線防疫工作，相當辛苦，尤其感謝身兼數職的移民官媽媽們，特別在母親節前夕邀請移民官的家人擔任神秘嘉賓驚喜現身，場面令人感動。

活動中還安排了6名活潑可愛的新二代表演洗手舞及物資致贈儀式；同時贈送香皂康乃馨給現場民眾祝賀母親節快樂。

內政部長徐國勇表示，母親節是個充滿人間溫情的節日，看到移民官和家人擁抱，互道感謝與祝福，讓他非常感動。他說有時候，一句真誠的感謝、一個溫暖的擁抱，就能讓媽媽開心。

移民官的工作相當辛苦常需要輪班，疫情期間又身處第一線，面對可能被傳染的恐懼，心理壓力可想而知，此時家人的支持便是克服恐懼的最大力量，感謝所有移民官的家人，辛苦了。

移民署國境事務大隊移民官莊佳燕說，這次疫情來的又猛又快，站在防疫第一線說不害怕是騙人的，尤其家中又有2個幼子，深怕自己染疫傳染給家人，所以他每天回家第1件事就是先將自己梳洗乾淨後，再用漂白水擦拭家中的每個角落，小朋友還會叮嚀媽媽疫情很嚴重，上班要注意防疫。

部長徐國勇感謝慈濟，自疫情爆發後，多次捐贈物資給移民署，這次更捐贈了醫療級手套、鏡架型及泡棉型防護面罩、噴罐酒精及隔離衣等給基層人員使用，一起為防護一線移民官的健康而努力。

慈濟基金會副執行長劉銘達表示，慈濟持續不斷提供物資，協助防疫第一線同仁守護臺灣，希望在防疫陣線上能盡一點社會責任，我們不只是物質上的支援，更希望透過捐贈活動，與第一線人員接觸，提供心靈層次上的交流，大家團結一致、然後把愛擴散出去，一起往前走出疫情。