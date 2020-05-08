台灣綠茶LV 品嚐碧螺春正當時

新北市三峽區是台灣最主要碧螺春綠茶產區。(照片由行政院農業委員會農糧署北區分署提供) 新北市三峽區是台灣最主要碧螺春綠茶產區。(照片由行政院農業委員會農糧署北區分署提供)

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）台灣新北市三峽區是碧螺春綠茶的主要產區，不僅有200餘年歷史，還有「綠茶LV」的美名，而最佳製茶時節則落在每年3至5月與10至12月，行政院農業委員會農糧署北區分署提醒愛喝茶的民眾，目前正是最佳品嚐時機。

北區分署表示，新北市三峽區是台灣最主要碧螺春綠茶產區，目前茶園面積約88公頃， 分佈在安坑、竹崙、成福、插角及有木等里，山上氣候涼爽， 雲霧濛密，土質良好，非常適合茶樹生長，種植品種以「青心柑仔」 為主，茶樹勢強健萌芽力特強，為該地區特有品種。

在春初每週利用人工採摘1心2葉嫩芽，不經發酵直接殺菁揉捻， 製成外觀如翡翠般新鮮碧綠，芽尖白毫多， 形狀細緊彎曲似螺旋形而名之為「碧螺春」，熱泡如綠豆清香，冷泡如牧草芬芳，鮮活爽口又保健。

「碧螺春」有色、香、味、形四絕之美，可以說是台灣的「綠茶LV」，為綠茶的特極品。每年3至5月、10至12月更是製作碧螺春綠茶最佳時節，茶湯帶有清雅纖細的清香，入口後清新回甘，要喝新鮮優質、頂級的碧螺春。

北區分署說，為保障消費者茶飲安全並輔導茶農安全用藥， 每年由新北市政府、 茶業改良場文山分場及該分署組成茶葉抽檢小組，針對一般茶農、 地方特色茶比賽及衛生安全製茶廠排定農藥殘留抽檢， 嚴加把關消費者可以放心買、安心喝。

農糧署為推廣台灣名茶精品， 鼓勵生產單位建構優質茶葉生產加工衛生安全環境， 積極輔導製茶廠環境衛生安全自主管理及評鑑分級， 建立星級製茶廠之識別標誌。