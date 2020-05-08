國家實驗研究院攜手台灣設計研究院　簽訂合作備忘錄增值產業

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)科學遇上設計！國研院和設研院兩大國家級研究院攜手簽訂合作備忘錄，為台灣設計產業創造更多機會。

國家實驗研究院（國研院）已與台灣設計研究院（設研院）簽訂合作備忘錄，未來雙方將共同推廣科學普及與創意設計，透過策略性合作，為我國科學技術之研發導入設計能量，並強化科普知識的傳播效益；同時希望帶動台灣人文科技研發能量，共創發展願景，提升台灣產業競爭力。

國研院王永和院長表示，國研院是國內頂尖研發單位之一，有許多研究成果都有潛在的商業價值，跟設研院合作後，可轉換思考方向，運用設計角度來探索以使用者為中心的產品或服務模式，擴散科學研究的價值與效益。

此外，國研院近年來大力推動科普活動，除製播獲得金鐘獎的科普影片「永不妥協－實驗室的挑戰故事」、和國立公共資訊圖書館長期合作辦理「遇見看不見的In 科學」系列科普展、舉辦「科學家的秘密基地」科普展及實驗室開放參觀活動，並和成功大學、台灣鐵路管理局共同主辦「台灣科普環島列車」活動。未來若能將國研院的前端科學技術，透過設計溝通轉譯來降低其複雜性，就能讓知識更廣泛地被大眾理解，發揮更大的影響力，且可引動社會參與。

設研院張基義院長指出，目前歐美積極推動以設計思考（design thinking）導入科普教育及科技研發成果商品化，在這樣的世界潮流中，我國以設計作為國家發展之創新驅動力，將設計導入科技領域更是首要任務。

張基義說明，本次雙方合作除了運用設計力轉化與民眾的溝通語言，更希望透過設計與科學的跨領域合作，為台灣設計師創造更大的舞台。Design In Taiwan不僅是產品力的展現，透過設計跨域合作與加值，讓設計產生綜效，進而創造出更大規模的影響力。期許透過這次跨域合作，能夠拉動台灣軟硬實力整合，讓科技因為設計能量而更有溫度。

國研院和設研院期望透過此一合作備忘錄之簽訂，將設計導入教育及科學議題，試驗新的合作模式；同時將設計融入科學概念整合，打開新產品開發與創新行動方案的可能性；最終藉由創新引導跨界話題，擴散雙方品牌效益，並發展議題長期合作體系，發揮跨領域價值與效益，建立台灣人文科技發展領先地位。