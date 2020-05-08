【快訊】520總統就職日將屆　蔡總統今正式宣布「護國院長」蘇貞昌續任閣揆

更新時間: 2020-05-08 10:10

首次發稿: 2020-05-08 09:18

圖為蔡總統致詞情形 (直播截圖)

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）蔡總統今(8日)上午10時在總統府舉行記者會 ，正式宣布520之後行政院長由蘇貞昌續任，她將與高滿意度、有魄力、有能力的蘇貞昌一同努力，繼續為台灣打拼。

蔡總統指出，蘇貞昌院長的政績，大家有目共睹。不論是防堵非洲豬瘟，武漢肺炎抗疫乃至推行長照、婚姻平權、台商回流、振興經濟等各項措施，蘇貞昌總是敢做決定，有錯就改。

她認為有這位「護國院長」和這樣的行政團隊，是台灣人的福氣。她也讚許蘇貞昌用生命和誠意做事，令她非常感動。

蘇貞昌院長致詞時則表示，續任行政院長，可說是任重道遠。他將一本初衷，全力以赴。

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520總統就職日將屆 黨政高層: 蔡總統今將宣布蘇貞昌續任閣揆

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）520總統就職日將屆，蔡英文總統將聯手準副總統賴清德展開第二任期。行政院長蘇貞昌昨表示，他將依據憲政慣例向總統提出內閣總辭。

總統蔡英文在今天(8日)上午10時在總統府召開記者會，正式宣布蘇貞昌續任行政院長，隨即啟動組閣相關作業。由於目前仍在武漢肺炎防疫階段，內閣可望以穩定為前提，進行小幅改組。

《自由》報導，行政院副院長陳其邁的動向，受到六月六日高雄市長罷免案結果的牽動，如果高雄市長韓國瑜被罷免下台，陳其邁可望投入接下來的補選，屆時才會考量副閣揆的接任人選。

在財經內閣方面，傳出負責紓困規劃的行政院政務委員龔明鑫，已內定接掌國發會主委，經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮留任。

行政院長蘇貞昌昨(7) 日下午在紓困記者會上表示，他會照憲政慣例，在總統任期屆滿時提出總辭。

蘇貞昌強調，誰當閣揆、怎麼組閣，都是總統任命閣揆後的事、這是總統職權，完全尊重。總統府擬於今天上午召開記者會宣布，蘇貞昌繼續擔任行政院長。

無保工作者加碼紓困新台幣1萬元6日上路，民眾抱怨申請不便。行政院長蘇貞昌7日下午親自在記者會道歉，表示講得不夠清楚，「請大家原諒」，他是領導人，負完全責任。

蘇貞昌下午偕同衛福部長陳時中等人召開記者會表示，他實在很對不起，宣布政策時講得不夠清楚，細節思慮不夠完整，通知不夠好，讓民眾以為先辦先贏，基層工作人員也在沒有完全吸收的情況下，面對申領群眾，有些地方顯得比較亂、挨了罵，民眾也不滿意。

蘇貞昌說，「這一切都是我講得不夠清楚」，向所有承辦同仁表示感謝，也對民眾道歉，請大家原諒；「我是領導人，負完全的責任，沒有做好深自檢討」。

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行政院長蘇貞昌7日下午出席行政院紓困振興方案記者會，針對紓困方案引起的混亂，鞠躬向民眾與第一線公務人員道歉(上圖)，他同時於記者會中說明現金紓困目前發給情形(下圖) 。 中央社