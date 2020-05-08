企業再加碼「投資台灣」金額將破兆　估增逾8萬就業機會

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）投資台灣本週已達9883億元，下週料破兆。經濟部周四再通過三家國內企業擴大投資案共43億元，分別為台商熒茂光學，及兩家根留台灣的義美食品、武漢機械。

經濟部表示，截至目前為止，「台商回台投資方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」與「中小企業加速投資行動方案」等投資台灣三大方案，已帶動468家企業投資，金額達9883億元，預估創造8萬1382個就業機會。其中184家台商回台佔7521億元；65家根留企業投資約1420億元，後續尚有57家企業排隊待審。

此外，下週將有電子業10億元以上大案通過，加上目前申請案件數眾多，有望可破兆元大關。

看好生醫生技產業發展，老牌食品大廠義美食品灣老牌食品大廠義美，斥資30億元在桃園龍潭廠區興建「生機．生醫中心」與智能化產線，同時整廠輸入台灣首座超大型冷凍真空乾燥系統，可充分保有原料生物活性，並新增220個本國就業機會。

另外，為打破保健產品原料國外壟斷局面，義美還獨家研發自農業廢棄物萃取高價值保健成份，為農業廢棄物循環經濟盡一份力。

武漢機械則是正宗台廠，是動力單元與插裝閥世界級製造商；受惠美中貿易戰與武漢肺炎雙重轉單效益訂單爆量，將投資超過9億元在中科二林園區新建廠房及智慧化產線、擴增花壇廠產線，同時增聘64名相關研發人力，預計可增加3到5倍產能。

熒茂光學生產大尺寸工業用觸控面板，近年聚焦工業電腦、高階跑步機、醫療、軍用顯示器等利基型觸控貼合模組應用。由於美中貿易戰加徵關稅，導致終端客戶訂單減少、影響營收，決定投資逾1億元將生產重心移回台灣，在高雄路科現有廠房導入光學貼合及機器手臂等智慧自動化設備，擴大台灣產線製程能力。