國際智慧財產保護協會　會員國籍增列「Taiwan」

（截圖自AIPPI網頁aippi.org） （截圖自AIPPI網頁aippi.org）

國際智慧財產保護協會（AIPPI）日前將台灣個人會員國籍欄位，新增Taiwan,Republic of China選項，智財局表示，象徵台灣在智財權保護與政策，受到國際肯定。

全世界最大智慧財產權非政府組織（NGO）、國際智慧財產保護協會（AIPPI），總部位於瑞士蘇黎世，近日將台灣會員國籍選擇，在原本Chinese Taipei（中華台北）選項之外，增列Taiwan, Republic of China（台灣，中華民國），引起台灣專利圈熱議。

中華民國專利師公會理事長林宗宏告訴中央社記者，目前AIPPI共有125個會員國，會員人數超過9000人，都是各國智慧財產權管理機構首長、專利師、專利律師。

不過要成為會員首要條件，必須向所屬國家分會提出申請，再由國家分會向AIPPI申請。若沒有國家分會，只能以個人身分參加。

林宗宏說明，台灣由於受限國際情勢，無法成立國家分會，只能以個人會員參與，而且過去台灣人要參與AIPPI時，國籍只能選擇Chinese Taipei，現在增列Taiwan,Republic of China，對台灣而言是一件好事。

他也透露，自己在第一時間就將國籍更改為Taiwan, Republic of China。

智慧財產局副局長廖承威受訪時指出，AIPPI在Chinese Taipei之外增列Taiwan,Republic of China，對台灣的專利人員與機構而言是很大的鼓舞，同時也是對台灣智財權保護、專利政策等事務肯定。

廖承威回憶，去年義大利籍AIPPI會長蕾娜塔（Ranata）曾經訪台，並與台灣會員、包含他在內的智慧局官員會面，交換對於智財權保護與政策看法。

當時他曾代表台灣會員與智慧局，當面向蕾娜塔建議，希望可以將台灣會員的國籍由Chinese Taipei改為Taiwan。

廖承威說明，台灣對於專利權的保護與政策執行，成績在國際上有目共睹，但是由於被稱為Chinese Taipei，導致很多會員在參與會議時感到困擾，國外會員也搞不清楚Chinese Taipei到底是怎麼一回事，往往合作後才知道原來是台灣。

廖承威指出，可能是當時會面讓蕾娜塔留下好印象，加上親自來到台灣，與國內會員與專利界人士接觸，確認台灣在智財權領域的努力與貢獻，因此才有機會發生一些改變。

林宗宏指出，目前AIPPI會員中，台灣個人會員大約40到50人，許多會員每年會參與AIPPI年會。

廖承威則提到，雖然目前台灣還無法成為AIPPI正式會員國，不過正名已是重大突破，接著仍會持續努力，提升台灣專利事務的國際參與度及能見度，同時讓國際知道，台灣在專利領域上能成為可靠與可敬的夥伴。