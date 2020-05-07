聲請「停止罷韓」失敗　韓國瑜抗告遭最高行駁回

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）高雄市選舉委員會在4月初宣布罷免高雄市長韓國瑜的聯署第二階段通過門檻後，韓國瑜便向台北高等行政法院聲請停止執行，不過北高行駁回聲請，而韓國瑜不服續提抗告，最高行政法院終在今（7）日駁回抗告，全案確定。

高市選委會在4月7日確定罷韓團體提出的40萬多份第二階段罷韓連署書中，剃除重複、資料不正確，以及疑似偽造後，有效連署達37萬7,662份，已通過法定22萬8,134份的門檻，並報予中央選舉委員會。而中選會則在4月17日開會審議後確定罷免案成案，並定罷免案投票日為6月6日。

韓國瑜在高市選委會公告後隔日，便以罷韓團體在市長未就任滿一年就進行連署違法為由，向北高行提出聲請停止執行罷免案，惟經審理後北高行裁定聲請駁回，韓國瑜不服便提出抗告。最高行在今日裁定予以駁回，並表示「抗告意旨求予廢棄，為無理由，應予駁回。」

最高行認為，中選會今年1月20日函文僅是依循《選舉罷免法》規定告知罷韓團體可以開始下一階段徵求連署及未遵守法定期間的法律效果，屬於中選會受理罷免案行政程序中的程序行為，不得單獨對該程序行為或決定提起行政爭訟及聲請停止執行。

另外， 最高行認為，韓國瑜若認為中選會續行罷免程序，將導致他權利或法律上利益受有損害，則韓國瑜應對中選會在4月17日宣布的罷免案成立公告聲請裁定停止執行。

而針對罷韓投票的準備進度，中選會在今日表示，目前已完成洽借的投開票所數有1,761所，完成洽借的比率為百分之96.6，距離預計的設置1,823投開票所的目標還差62所。

中選會表示，近日經由高雄選委會及各區公所的努力下，不少市立各級學校轉為鼎力支持，民間團體也踴躍響應，使得原本洽借狀況落後的進度得以大幅改善；中選會預估相關選務工作將順利推動完成，也強調一定會落實辦理各項選務防疫措施，讓市民安心投票。