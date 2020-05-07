變調的生子喜悅！研究：5分之1產後憂鬱媽咪沒主動求助

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）每一個新生命的誕生都是件喜悅的事，但面對育兒初期的手忙腳亂，旁人的指指點點、產後身材變形…等問題時，新手媽媽可能感到憂愁而開心不起來，嚴重者恐出現憂鬱症，甚至自殺的情形。專家建議，身旁的人不妨主動多點關心、少點指責，並適時幫助媽媽們尋求身心科的專業協助。

根據2018年1月發表於《婦幼衛生期刊》的研究指出，有21%罹患產後情緒疾患的新手媽媽，未能向醫療照顧提供者主動尋求幫助。該研究由美國北卡羅萊納州立大學學者進行，研究對象為211名22至45歲婦女。

研究內容包含生產後三年內的各方面問卷調查，包含感知治療障礙量表、孕產婦社會支持量表、憂鬱、焦慮和壓力量表及有關透露產後情緒疾患的問題。

結果發現，超過一半受試者呈現產後情緒症狀，但其中五分之一卻未能主動透露並尋求協助；近一半的女性表示尋求協助是件極度困難的事情；超過三分之一者認為社會支持不足。

高雄長庚醫院身心醫學科醫師李昱表示，婦女在生產後，生理上由於雌激素降低，心理上可能因為無法適應角色的改變、忙於照顧嬰孩，輕則會出現產後情緒低落，重則衍生成產後憂鬱症。

產後情緒低落較普遍，約有五到八成剛生產後的媽媽會出現，雖會出現心情低落、不易入眠、焦慮等症狀，但仍能照顧小孩。而有兩成左右的婦女衍生為產後憂鬱症，症狀包含超過兩週持續性的心情沮喪、失眠、食慾不振、失去興趣、極度焦慮、難以專心、常常自責、甚至有輕生的想法，無法照顧嬰孩。

李昱醫師建議產後憂鬱的媽媽，不要太苛責自己，想想小嬰孩可愛的地方，把身心的痛苦，跟身邊的先生或親人訴說，大部分的產後憂鬱媽媽得到家人的支持後，就能度過難關，提醒若仍有憂鬱甚至想不開的念頭，就應立即去身心科門診接受藥物與心理治療。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，社會文化對女性角色仍普遍存在刻板的要求，認為媽媽是照顧新生兒的好手，每當孩子哭鬧的時間較頻繁或任何不適，就覺得問題是出在媽媽的身上…。

她建議媽媽們可先從觀念上調整，告訴自己不需要太完美或一定按著周圍人的育嬰寳典去執行，一切其實都在學習與適應中。而在懐孕時期也別忘了尋覓支援人力，屆時當有需求，或者感到無法勝任時，可以立刻求助。其次可以參與加入新手媽媽的網站或群組，分享類似的經驗，或尋求支持。

葉雅馨也提醒新生媽媽不妨多和身旁可以一起照顧新生兒的新手爸爸、媬母或可短暫替手的長輩，多談論新生兒的可愛、互動、成長變化及所感受的喜悅....等，這將增強育兒壓力的耐受度。