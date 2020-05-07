新北完成審查96家企業 嚴審引進移工居家檢疫設施

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）新北市政府今(7)日召開因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第54次應變會議，勞工局長陳瑞嘉報告，針對移工防疫措施，勞工局主動實施2波、計96家企業的入廠輔導，今日全數完成，目前僅剩1家列為追蹤輔導。

勞工局表示，在各企業的移工宿舍內，除了發放「勤洗手、戴口罩、維持社交距離」的多國語言宣導單張，亦嚴格要求企業落實對移工的防疫措施與健康管理。例如落實量測體溫、消毒環境、管控人員進出，以及公共區域保持安全社交距離等。

新北市長侯友宜聽取報告後強調，除了移工宿舍的防疫宣導，另一個防疫重點就是「產業類移工居家檢疫處所」的實地查核，他請勞工局務必「從嚴審查、嚴格把關」，不符合檢疫規定就不能引進移工，絕對不能讓防疫功虧一簣。

勞工局長陳瑞嘉補充表示，已發函請中央提供經許可引進產業類移工入境名單，在移工引進後進行居家檢疫期間，勞工局將透過電話關懷和實地抽訪，以確保移工和雇主遵守居家檢疫規定，避免造成空窗期。

勞工局呼籲，雇主應提醒移工到公共場所、搭乘公共運輸工具時，均需全程佩戴口罩。勞工局也派出四國語言翻譯同仁，連續7個週末在工業區、車站和捷運站，對移工宣導正確防疫觀念，保持社交距離避免群聚感染。