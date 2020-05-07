福華大飯店獨家超值大回饋搶客 線上市集限時閃購僅有五天！

疫情當下，海外商旅客不來，也因此各種創意「賣房」紛紛祭出優惠，這次福華飯店線上市集5月6日至5月10日限時閃購，就是要回饋廣大消費者，這次更祭出限時超人氣優質商品「福華飯店聯合住宿券2,500元」、「福華飯店聯合餐券1,200元」，民眾不妨趁此時購券撿便宜，更是省自己荷包。

防疫宅在家，好康攏底加!疫情期間，所有旅展都取消，福華飯店集團將旗下七間分館將實體旅展才有的超好康限定商品改為線上開賣僅有5天，讓消費者在家動動手指、就可以輕鬆搶便宜!福華線上市集於5月6日至5月10日快閃熱賣中！僅此一檔，錯過可惜！福華大飯店所推出的「聯合住宿券」買十送一，平均一張只要2,272元，由北到南任您住，額外再加碼凡7月17日前入住，台北福華平假日同價再送早餐，新竹、台中、高雄及石門水庫亦同，如平日入住免費升等豪華四人房，斗六華安大飯店則提供兒童免費早餐，墾丁福華額外再贈墾丁森林遊樂區或社頂公園2人定時來回交通及梅花鹿飼料。

此外，「福華飯店聯合餐券」更是超值，如使用在台北店館內三間中餐廳亦可單性運用，「江南春」招牌人氣海陸雙人套餐，色香味俱全的招牌江浙菜，鴻運海鮮麵、川味三寶犇麵搭配蔥燒子排或生炒蝦鬆，開胃小品糖醋小黃瓜、涼拌干絲、紅燒烤麩，還有招牌【四拼】紹興醉雞、蘇式燻魚、水晶肉凍及芥末西芹等經典佳餚，道道讓您回味。或是「珍珠坊」祭出「粵菜港點任您選」，主廚精選盡享66道佳餚，不論冷盤、熱炒、港點、主食、湯品，依用餐人數恣意混搭，大飽口福，現場加價200元即可雙人同享大快朵頤。

蓬萊邨則是以做工繁複的「手路菜」精選台式料理，炒海瓜子、酸菜肚絲、軟煎嫩溜肉、小魚莧菜多樣台式料理，搭上軟香的地瓜稀飯更是地道絕配，絕對帶出縈繞記憶的道地台菜風味。麗香苑自由搭配兩人同享餐，從沙拉、濃湯、主菜有美式燒烤豬肋排、爐烤德國豬腳、碳烤大西洋鮭魚或歐式迷迭香羊排四選一，既省荷包還可靈活運用，樣樣都滿足老饕的胃。

線上市集期間推出限時快閃活動，福華飯店聯合住宿券買十送一，福華飯店聯合餐券餐券買二十送一張，首次線上快閃優惠，您千萬別錯過！