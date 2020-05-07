和逸、慕軒飯店 5/7起11天國人住房快閃優惠

初夏輕旅行 限時優惠輕鬆出遊

溫馨5月，國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店與慕軒飯店，推出『5月快閃 11 Days Flash Sale』，2020年5月7日至5月17日期間預訂6月30日前入住全台「和逸飯店」，每房每晚僅1,999元起；或體驗台北米其林指南推薦的「慕軒飯店」，每房每晚也只要2,499元起，且都只要再加1元即享豐富晨光早餐！加價240元，更享有完整住房24小時之尊榮禮遇。

全台和逸飯店4館，可選擇擁有鳥瞰高雄港都美景的「高雄中山館」，最低價只要1,699元起；或以人氣卡通頻道主題旅宿聞名的「台南西門館」，及位於台北都會精華區，高評價首選的「台北民生館、台北忠孝館」，皆享有超快閃優惠價，每房每晚1,999元起。此外，坐擁敦化林蔭景觀，兼具品味與質感受台北米其林指南推薦的「慕軒飯店」，亦提供每晚2,499元起的優惠。

為暖心款待旅客，能更從容自在感受旅宿體驗，凡預訂快閃住房專案，可再享雙重加價優惠，本次祭出加1元享豐富晨光的早餐，慵懶的早晨，就在館內自在品嚐精緻饗宴，激發一整天的能量；加240元享有保證24小時住房時長，為旅客保留了最大彈性與價值。規劃初夏輕旅行，不論是家庭親子出遊或是與閨蜜好友死黨輕旅行，絕不能錯過和逸飯店/慕軒飯店這次超狂11天快閃優惠！