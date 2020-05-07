今天想吃什麼菜？板橋凱撒12款便當一次滿足

隨著疫情影響，消費者用餐模式逐漸改變，各家飯店推出外帶便當已是必然，就看搬出什麼好料及特色吸引客戶上門帶著走。板橋凱撒大飯店聯合朋派自助餐廳、卡拉拉餐廳及家宴中餐廳齊心推出三種不同型態、共12款中西便當、3款鮮蔬沙拉及2款手工披薩，每份150元起，提供多元選擇一次滿足消費者的味蕾，預訂時間每日10:00-18:00、專線(02) 8964-3983。

2樓「朋派自助餐廳」閩南語諧音”澎湃”，期望享受自助饗宴的消費者們輕鬆體驗色香味俱全的滿足，推出豪華餐盒5菜1湯1飯1水果每份299元，主菜提供爐烤牛肉或德國豬腳二選一，其他配菜隨自助餐台不定期更新菜單，一次滿足饕客們味蕾。「卡拉拉餐廳」推出2款網紅最愛健康無油餐盒系列，主廚以舒肥方式烹調主菜雞胸肉或豬梅花肉，使其肉質鮮甜滑嫩，另外搭配水煮鮮蔬、溏心蛋及五穀白米飯，兼具營養均衡、無油調理及飽足感，每份190元；另外還有3款纖蔬沙拉餐盒，主菜可選鮪魚、雞肉或豬肉，以豐富蛋白質搭配大量蔬果，滿足消費者的味蕾，大快朵頤零負擔，樂食窈窕又健康，每份150元起；想要多點不同搭配或是與朋友共享，也可選擇手工披薩，主廚嚴選道地義大利拿波里比薩比賽指定使用麵粉Caputo做為餅皮，入口Q彈、麥香滿溢，提供農村蔬菜及貝索豬兩種口味，每份150元起。3樓「家宴中餐廳」則是供應9款外帶便當，每份150元起，延伸著餐廳宗旨「將家中廚房美味菜色盡出的兒時記憶昇華」，不論是道地老港味的正宗港式燒鴨、鹹魚雞粒炒飯、咕咾雞球或是乾炒牛河，或是台式家鄉料理油雞腿、紅燒鱸魚球及黑椒牛小排，皆是重現記憶裡對母親拿手菜的味道，以溫暖的美好滋味喚起饕客的思鄉情感。