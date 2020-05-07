美福極鮮粽夏禮盒 三款新味迎端午

時序近夏，粽葉開始飄香，在台灣這塊小小土地上卻發展出許多的風味粽，有強調先炒後蒸的北部粽，以水煮烹調的南部粽，廣東人吃的裹蒸粽等等不勝枚舉，台北美福大飯店自即日起至6月25日推出了「美福極鮮粽夏禮盒」，將美福嚴選的食材和廚藝團隊的精湛廚藝結合，設計出五款包藏山珍海味的極鮮粽子，花椒辛香味的「川麻牛三寶粽」、以台式經典三杯搭配海味的「飄香無敵海景粽」、推崇健康無負擔的「養生紅藜干貝粽」、翻玩粵菜傳統菜色梅干扣肉的「梅香豚肉粽」，以及人氣不墜的「紫米蓮子豆沙粽」。「美福極鮮粽夏禮盒」每組六入，凡於6月8日前預訂即可享69折的超優惠價1,090元(原價1,580元)，單入亦可享86折早鳥價。今年五月五，美福陪您用滿溢的粽香一同抗疫祛病，預訂專線02-7722-3390或上飯店網站訂購。

【粽粽入魂 滋補養氣】健康首推「養生紅藜干貝粽」 辛香活血「川麻牛三寶粽」

響應今年防疫的重要性，台北美福今年特別推出了強調健康無負擔的「養生紅藜干貝粽」，讓傳統口味的燒肉粽更增新意，油脂豐厚的豬五花以大火快炒，再加入蝦米、魷魚以及干貝拌炒後，以慢火滷煮2小時，讓海味鮮香與肉香巧妙地融合，再將生糯米混合紅藜麥、炸至金黃的油蔥酥、風味十足的鹹菜脯、與增添香氣的鹹蛋黃及香菇拌炒，包入粽葉炊蒸後，同時品嘗黏稠米香及紅藜麥所帶來的豐富層次，讓品嚐端午粽也能同時兼顧養生。而去年受到消費者喜愛的「川麻牛三寶粽」今年再度火熱上線，主廚精心挑選出口感軟嫩的美國牛腩，另選用了口感較為精實的紐澳牛，將其爽脆的牛肚以及Q彈的牛筋，於特調的川麻滷汁中燉煮4小時，吸收了牛肉肉汁精華的川麻醬汁與糯米混合蒸至入味，渾厚的香氣在口中蔓延，伴隨花椒帶來的微辣滋味，麻而不嗆辣，絕對是偏愛重口味民眾不可錯過的選擇！

【玩轉經典菜餚】台式道地的三杯口味 粵式風範的酸鹹滋味

台北美福今年將經典菜色包裹進粽葉裡，率先端出台式不敗的三杯口味：「飄香無敵海景粽」，餡料精選肥美的南美貝、海參以及花枝，以三杯醬汁大火快炒調味，噴香十足，再將糯米與九層塔碎末拌勻後再次炊蒸，讓米粒吸飽塔香與海味，一口咬下宛如海浪於舌尖翻騰。廣東傳統家常菜色─梅干扣肉受到大眾喜愛，行政主廚王志孚挑選來自西班牙的伊比利豬扇子肉，以獨門的醬汁燉滷肉質滑嫩，搭配鹹香的梅乾菜成就這款「梅香豚肉粽」，入口盡是濃郁滋味與噴發肉香。